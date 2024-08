Farfetch sluit softwaredienst in strategische wending

Farfetch, het luxe e-commerceplatform dat nu eigendom is van Coupang, stopt naar verluidt met de activiteiten van zijn Farfetch Platform Solutions (FPS), een ooit toonaangevend software-as-a-service-product. Deze stap, zoals gerapporteerd door Business of Fashion, duidt op een strategische verschuiving naar kostenreductie en een hernieuwde focus op zijn kernactiviteiten op de markt.

De Zuid-Koreaanse e-commercegigant Coupang stopt met de end-to-end e-commercesuite die werd gebruikt door modehuizen als Neiman Marcus, Harrods en Chanel.Deze beslissing betekent een belangrijke verandering ten opzichte van de visie die voormalig CEO José Neves in 2021 deelde: "Wij bieden iets unieks, want we zijn een van de weinige SaaS-oplossingen voor de modemarkt en, volgens mij, de enige met grote namen in de luxesector."

De visie van Neves werd niet werkelijkheid. Farfetch worstelde met een dalende aandelenwaarde. De precieze bijdrage van softwarediensten aan de omzet van Farfetch blijft onduidelijk, maar het vertrek van belangrijke klanten zoals Neiman Marcus, die ervoor koos om e-commerce-activiteiten intern te beheren, heeft waarschijnlijk invloed gehad op deze strategische wending.

Financiële druk lijkt een drijvende factor te zijn achter deze beslissing. Farfetch rapporteert een verlies van 105 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2024. Desondanks heeft Coupang optimisme uitgesproken over het einde van het jaar.

In een verklaring aan Business of Fashion benadrukte Farfetch haar vernieuwde focus: "Onze investering en operationele excellentie stellen ons in staat om uitzonderlijke winkelervaringen te leveren aan onze klanten, door hen de beste selectie, service en besparingen te bieden. Met onze focus op de Farfetch-marktplaats blijven we de beste luxe-ervaringen bouwen voor klanten, merken en boetieks."

Nu Farfetch zich weer richt op zijn kernmarkt, zullen waarnemers in de sector nauwlettend in de gaten houden of deze aanpak kan zorgen voor de financiële ommekeer die Coupang nastreeft.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.