Farfetch streeft omzetgrens van 1 miljard dollar voorbij in FY19

Farfetch Limited, de luxe mode e-tailer, heeft in het boekjaar 2019 een omzetstijging van 69 procent behaald. Het bedrijf streefde voor het eerst de omzetgrens van 1 miljard dollar (907,3 miljoen euro) voorbij. Uiteindelijk kwam de omzet neer op 1,02 miljard dollar, zo blijkt in het jaarverslag.

De brutowinst steeg binnen een jaar tijd van 298 miljoen dollar naar 459 miljoen dollar (van 270,3 miljoen euro naar 416,3 miljoen euro). CEO José Neves van Farfetch meldt in het verslag dat Farfetch twee keer zo snel is gegroeid als de online luxe industrie in 2019.

Farfetch heeft in het boekjaar ook de New Guards Group overgenomen. De New Guards Group is licentiehouder van onder andere Off-White, Heron Preston en Palm Angels. “Ik ben erg blij met de bijdrage van de New Guards Group. Nog geen zes maanden na de overname levert het al toegenomen traffic naar de marktplaats, verbeterd het onze merk positie en draagt het bij aan onze financiën,” aldus Neves in het verslag.

Beeld: Farfetch SS20