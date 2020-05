Farfetch ziet omzet stijgen met 90 procent in eerste kwartaal

Het zijn omzetcijfers waar menig bedrijf van droomt: een groei van 90 procent in vergelijking met vorig jaar. Farfetch Limited behaalde deze groei in het eerste kwartaal van 2020, zo blijkt uit het kwartaalverslag. De omzet kwam neer op 331 miljoen dollar, 306 miljoen euro.

Ondanks de flink gestegen omzet, bleef het verlies na belastingen nagenoeg gelijk in het eerste kwartaal. Het verlies nam met 2 miljoen dollar toe en kwam neer op 79 miljoen dollar (73 miljoen euro).

Oprichter en CEO van Farfetch Limited, José Neves haalt in het kwartaalverslag de pandemie aan. “Een ding dat duidelijk is geworden de afgelopen weken is dat de wereld niet terug naar ‘normaal’ zal gaan. Farfetch zal sterker zijn in te toekomst, nu structurele veranderingen in de luxe industrie naar voren komen.” Het platform Farfetch heeft tijdens de pandemie de kosten voor retailers verlaagd, zodat zij zich met een korting van 25 procent aan kunnen sluiten bij het bedrijf. Op deze manier wil het bedrijf retailers helpen waarvan de winkels gesloten zijn en/of de omzet flink van is teruggelopen.

Farfetch Limited is niet alleen het moederbedrijf van het platform Farfetch. Het is ook het moederbedrijf van de New Guards Group dat weer de eigenaar is van onder andere OFF-White, Opening Ceremony, Heron Preston en Palm Angels.