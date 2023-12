Farfetch zoekt naar verluidt investering vanwege financiële druk

Dagen nadat er speculaties de ronde deden over een mogelijke schrapping van de beursnotering van Farfetch op de New York Stock Exchange, hebben nieuwe berichten erop gewezen dat de financiële druk van het luxe e-commerce bedrijf verder is toegenomen. Het bedrijf blijkt namelijk op zoek naar nieuwe financiering om het hoofd boven water te houden.

De e-tailer zou op zoek zijn naar een deal met bestaande partners als een van de methoden om geld in te zamelen, aldus bronnen aan de Business of Fashion, die opmerkte dat Farfetch weigerde commentaar te geven op de zaak.

Het mediakanaal voegde eraan toe dat Farfetch ook een ommekeer zou kunnen maken in zijn strategie om concurrenten over te nemen, door op te merken dat het bedrijf naar verluidt een verkoop overweegt van Off-White-exploitant New Guards Group (NGG), die het in 2019 had overgenomen voor 675 miljoen dollar, omgerekend 623 miljoen euro euro.

Dit nieuws komt nadat de deal met Richemont om een bijna-meerderheidsbelang in Net-A-Porter (YNAP) te verwerven tot stilstand leek te komen, omdat het luxe bedrijf bevestigde dat het, toen het hoorde dat Farfetch de beursnotering had ingetrokken, “niet van plan is leningen te verstrekken of te investeren” in het bedrijf.

Schuldenlast en verzwakte online vraag naar luxe producten

Hoewel Farfetch in eerste instantie had geweigerd om een verklaring af te leggen over het eerste rapport van The Telegraph, kondigde het bedrijf later aan dat het de publicatie van de resultaten over het derde kwartaal zou uitstellen, waardoor de speculatie verder werd aangewakkerd.

In een reactie op de geruchten zei Joanne Chow, medeoprichter en CEO van fashion marktindex Jellibeans: "De stap van Farfetch om zijn bedrijf te privatiseren is een strategisch antwoord op veel uitdagingen in de markt - een verzwakkende online wereldwijde vraag naar luxe artikelen, een aanzienlijke schuldenlast, cash bum en nog veel meer. Deze factoren hebben waarschijnlijk bijgedragen aan Farfetch's voorkeur om deze operationele en financiële uitdagingen aan te pakken zonder toezicht van de publieke markt.”

"Farfetch heeft zichzelf altijd gepositioneerd als een luxe retailer, in tegenstelling tot andere e-commerce giganten, maar heeft misschien over het hoofd gezien dat consumenten uiteindelijk terugkeren naar fysieke winkels, reizen en dineren. Dit wordt met name gekenmerkt door een nieuwe verschuiving in luxe naar ervaringsgericht winkelen door middel van unieke merkervaringen. Als gevolg daarvan moeten merken over de hele linie hun strategieën heroverwegen, met name die merken die op de marktplaats van Farfetch vertrouwden voor zichtbaarheid en verkoop."