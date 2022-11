Fashion brand Rino&Pelle opent twee nieuwe showrooms

Rino&Pelle verhuist met haar showroom in het WFC Amsterdam naar een nieuwe locatie in Lijnden en opent ook een showroom op het hoofdkantoor in Venlo. Het merk zet met haar nieuwe showrooms in op een premium merkbeleving, die naadloos aansluit op de wensen van de klant.

Showroom Lijnden

Rino&Pelle verwelkomt haar klanten vanaf de start van het komende inkoopseizoen in één van de meest toekomstbestendige gebouwen van Lijnden. Hiermee komt er een einde aan het tijdperk bij het World Fashion Centre in Amsterdam.

Rino&Pelle gelooft dat de voordelen van het nieuwe pand, haar uitstraling en de omgeving passen bij de groei en het toekomstperspectief van het merk. Met het duurzame karakter door o.a. een warmtepomp, zonnepanelen en laadpalen, is het gebouw voorzien van een energielabel A+++. Daarnaast is de nieuwe locatie van toegevoegde waarde voor haar klanten door de centrale ligging, de goede bereikbaarheid via de A9 en A5, gratis parkeermogelijkheden en de vele andere merken die in de omgeving te vinden zijn.

Rino&Pelle ziet de verhuizing als een positieve ontwikkeling voor zowel het merk als de klant en voorziet hiermee een versterking van de klantrelaties.

De nieuwe Rino&Pelle showroom is gelegen aan de Singaporestraat 66 in Lijnden.

Showroom Venlo

Naast de verhuizing van Amsterdam naar Lijnden, biedt het merk vanaf het komende inkoopseizoen de klant ook de mogelijkheid de collectie op het hoofdkantoor in Venlo in te kopen.

Het hoofdkantoor van Rino&Pelle is bij uitstek de ultieme locatie om kennis te maken met het merk en haar collecties. Men kan een inspirerende omgeving verwachten met de kenmerkende mix van klassieke en moderne elementen. De klant kan zich onderdompelen in een totale Rino&Pelle experience.

Met het openen van de showroom in Venlo verwacht het merk vooral klanten uit de zuidelijk gelegen gebieden en de grensstreken aan te spreken om ook hen van alle gemakken te kunnen voorzien.

Het hoofdkantoor van Rino&Pelle is gelegen aan de Olivier van Noortweg 6 in Venlo. Gelegen aan de A67 en gemakkelijk te bereiken via de A73 vanuit Nederland en de A40 en A61 vanuit Duitsland.

Beeld: Rino&Pelle

Rino&Pelle experience

Rino&Pelle zet met haar nieuwe showrooms in op een premium merkbeleving dankzij een combinatie van hoogwaardig design, persoonlijk advies en digitale elementen.

De merkbeleving begint al bij binnenkomst door een stijlvolle entree, een presentatie van de highlights van de collectie en bewegende visuals. Eenmaal binnen in de showroom raakt de klant geïnspireerd door de totale look & feel van het merk. De nieuwe showrooms worden getransformeerd tot een ware Rino&Pelle belevingswereld met als doel dat deze naadloos aansluit op de wensen van de klant.

Klanten kunnen zelf aangeven welke locatie de voorkeur heeft en zo bepalen waar zij een collectie willen inkopen. Het inkoopseizoen van AW23 start op 16 januari 2023 en loopt tot en met 12 maart 2023. Het team van Rino&Pelle kan niet wachten om haar klanten te ontvangen in één van de nieuwe showrooms.