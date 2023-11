Fashion Cloud koopt Stitch Showroom

B2B-platform Fashion Cloud neemt Stitch Showroom over. De digitale showroom oplossing wordt geïntegreerd als onderdeel van een groter plan, waarbij merken verkoopdata van retailers kunnen gebruiken voor betere pre-order afspraken. Het Stitch-team, dat bestaat uit elf mensen, wordt ook overgenomen door Fashion Cloud.

De overname combineert, naar eigen zeggen, de datagedreven focus en alles-in-één benadering van Fashion Cloud met de interactieve en visuele ervaring van de Stitch Showroom. De digitale showroom zal onderdeel zijn van een totaalaanbod van oplossingen voor preorder, reorder, slimme automatische aanvullingen, content-distributie en data-uitwisseling, zo staat in het persbericht.

"Sinds de start was onze visie voor de digitale showroom om bij te dragen aan een meer duurzame en technologie-gedreven industrie. Een die minder afhankelijk is van fysieke samples en verouderde inkoopprocessen. Met Fashion Cloud hebben we de mogelijkheid om met de digitale showroom het volledige potentieel te bereiken dat we aanvankelijk voor ogen hadden. We zijn zeer tevreden met deze verkoop en hebben hoge verwachtingen voor de toekomst van digitale verkoop", aldus Anne-Christine Polet, hoofd van Stitch en oprichter van het project bij PVH, in het persbericht.

Over Stitch Showroom

De digitale showroom werd ontwikkeld door de PVH Venture en dochteronderneming Stitch. Het biedt een digitale ervaring tijdens pre-order afspraken in de showroom, op afstand en via self-service door retailers. In plaats van zwaar geprinte catalogi en talloze samples verspreid over de showroomvloer, stelt de oplossing verkopers in staat om inkopers door de collectie te begeleiden met behoud van de flexibiliteit en creativiteit. De digitale showroom werkt aan een toekomst met minder samples en wil tijd van verkopers en inkopers besparen.