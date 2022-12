Fashion Cloud krijgt kapitaalinjectie van 25 miljoen euro

B2B platform Fashion Cloud heeft met een investeringsronde 25 miljoen euro aan vers kapitaal binnengehaald, zo blijkt uit een persbericht. “Deze investering wordt gebruikt om de branche verder te transformeren,” aldus het bedrijf in een persbericht.

Fashion Cloud biedt oplossingen voor het delen van product informatie, marketing materiaal en het optimaliseren van voorraad, orderflow en digitale samenwerkingen in de mode-industrie. Inmiddels maken ruim 20.000 retailers en 600 merken gebruik van het platform van Fashion Cloud, aldus het persbericht.

Het groeikapitaal zal worden ingezet om het platform van Fashion Cloud verder te ontwikkelen. Zo ligt er een focus op het verder uitbouwen van data-gedreven oplossingen om retailers te helpen de optimale voorraad te bepalen en de juist items na te bestellen. Daarnaast ligt er een focus op het creëren van transparantie rondom duurzaamheid. Zo kunnen merken sustainability attributen van hun kleding op het platform delen, aldus het bericht.

“Merken en retailers willen makkelijker en effectiever kunnen samenwerken. Deze investering stelt Fashion Cloud in staat om de samenwerking tussen stakeholders naar een hoger niveau te tillen. Met sterke partners aan onze kant zullen we zorgen voor de transformatie van fashion wholesale naar een meer efficiënte en duurzame sector,” aldus mede-oprichter van fashion Cloud, Alies ter Kuile, in het persbericht.

Aan de investeringsronde hebben bestaande investeerders van Fashion Cloud meegedaan, maar het bedrijf haalde ook Verdane binnen als investeerder. “Fashion Cloud helpt modemerken en retailers om tijd en geld te besparen. Hun indrukwekkende groei en klantretentie laten zien hoe geliefd de oplossing is bij duizenden bedrijven. Digitalisering van de mode branche is cruciaal voor efficiënte samenwerking en handel, en uiteindelijk om de industrie economischer en duurzamer te maken. Fashion Cloud stelt merken en retailers in staat om naadloos marketingmateriaal en productgegevens te delen, terwijl ook het wholesale- en voorraadbeheer wordt geoptimaliseerd. Met de steun en financiering van Verdane hebben we er alle vertrouwen in dat Fashion Cloud hun positie als Europese marktleiders zal verstevigen,” aldus Björn Beckman, directeur bij Verdane, in het persbericht.