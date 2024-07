Fashion Cloud lanceert agentschap ‘In:season’

B2B-platform Fashion Cloud krijgt een eigen spin-off. Het bedrijf investeert namelijk in een nieuw agentschap onder de naam In:season. Het agentschap wil merken helpen de overstap te maken naar wholesale en merken die al actief zijn in de groothandel te helpen met de internationale expansie, aldus het persbericht.

In:season wordt geleid door Christopher Ralfs, voormalig hoofd verkoop bij Scotch & Soda. “Wij bieden merken een compleet pakket voor succesvolle expansie: zij richten zich op hun product en D2C-marketing, terwijl wij de groothandelsstrategie verzorgen, inclusief B2B-marketing, digitale showrooms, EDI-verbindingen en geautomatiseerde nabestellingen”, aldus Ralfs.

De eerste partners die zich hebben aangesloten bij In:season zijn Studio Anneloes en Snocks. “Studio Anneloes heeft de afgelopen 20 jaar een zeer succesvolle groothandel opgebouwd met meer dan 250 klanten in Nederland. Met In:season zijn we dit succes aan het opschalen naar Duitsland en Oostenrijk”, aldus Jurriaan van 't Hoff, CEO van Studio Anneloes. “De eerste retailers die aan boord zijn gekomen passen perfect bij ons merk. We kijken uit naar een sterke roll-out in de komende twee jaar en de bijbehorende groei.”