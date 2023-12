Fashion Club 70 breidt merkenportfolio verder uit en bedient nu ook kindermodemarkt

Mode-distributeur/agentuur Fashion Club 70 breidt haar portfolio verder uit. Het voegt vijf nieuwe merken toe en vindt een weg in de kindermode.

Fashion Club 70 focust zich dit seizoen op het toevoegen van merken uit het hogere segment, want het middensegment heeft het de laatste seizoenen moeilijk, weet de mode-distributeur/agentuur. “Ook het vertellen van een sterk verhaal is een beslissende factor. Dit is namelijk iets wat voor de eindconsument steeds belangrijker lijkt te worden, en daar luisteren wij naar”, aldus Jessy Vander Meiren, commercieel directeur Fashion Club 70, in het persbericht. Dat maakt dat de mode-distributeur/agentuur de merken Napapijri, K-Way, Philippe Model, Coach en Kate Spade aan zijn lijstje toevoegt.

De mode-distributeur/agentuur breidt niet alleen haar merkenportfolio uit, het gaat ook het kindermodesegment bedienen. Fashion Club 70 had vorig seizoen al een kindermode-aanbod, maar vanaf dit seizoen krijgt het een concrete invulling, zo staat in het persbericht. Zo heeft het de collecties van Liu Jo Kids, Moose Knuckles Kids, Kurt Geiger Kids, Napapijri en K-way in zijn portfolio.