Fashion Club 70 voegt naast Giorgio Armani, twaalf andere merken toe aan z’n portfolio

Fashion Club 70 maakt bekend dat ze niet alleen de commerciële lijnen van Giorgio Armani toevoegen aan hun SS25-portfolio, maar ook twaalf andere merken verwelkomen. Het Benelux modebedrijf zal zijn expertise inzetten om zowel opkomende lokale merken zoals Mardi Editions als internationaal gevestigde namen zoals The Kooples naar nieuwe hoogten te tillen.

Van Franse rock tot Scandinavische elegantie

Zoals eerder aangekondigd in een persbericht, zal Fashion Club 70 de commerciële lijnen van Giorgio Armani overnemen in de Benelux markt. Dit is echter slechts het begin van de indrukwekkende uitbreidingen voor het komende SS25-seizoen. Het Scandinavische merk CAMILLA PIHL, van de gelijknamige Noorse influencer heeft dankzij Fashion Club 70 z’n weg gevonden naar onze markt. Geliefd dankzij kwaliteitsvolle basics and tijdloze kleding, belooft CAMILLA PIHL hét favoriete merkte worden van de moderne vrouw.

Camilla Pihl Spring 2024 Credits: Camilla Pihl

Ook van het Noorden in Europa is het in Kopenhagen gevestigde The Garment nieuw in het porfolio. opgericht door creatief directeur en influencer Sophia Roe en ontwerpster Charlotte Eskildsen, schreeuwt dit merk Nordic Chic. Verwacht je aan: klassieke stukken zoals midi-jurken, zachte breisels en broeken met sergestof gemaakt van duurzame, natuurlijke en gerecyclede stoffen. The Garment maakt kleding met zorg en denkt na over zowel de tijdloosheid van de ontwerpen als de impact van de productie op het milieu.

Daartegenover staat het rebelse Franse merk, The Kooples dat ook zijn intrede doet bij Fashion Club 70. 15 jaar geleden stak het merk al kop en schouders boven andere Franse merken uit dankzij de underground stijl van het merk. Vandaag de dag is dat niet anders en blijft het merk trouw aan z’n roots met ruige en speelse ontwerpen.

Credits: The Kooples

The Kooples is bovendien niet het enige Franse merk dat z’n intrede maakt. Ook Fête Impérial, Elite en Vicomte A. worden verwelkomt. Die laatste is gespecialiseerd in levendige kledij, met een nadruk op polo hemden voor heren. Ideaal voor het SS25-aanbod dus. Fête Impérial doet ons dan weer nostalgisch terugdenken aan de modesnits van vroeger. Onder leiding van Laura Gauthier Petit, brengt een nostalgische flair met mode geïnspireerd door verschillende tijdperken, gekenmerkt door indrukwekkende prints en creatief design. Elite, gelooft tot slot in de kracht van het uitdrukken van je persoonlijkheid door middel van stijl. Denk aan statement T-shirts en sweaters die een blijvende indruk maken. Een merk voor de moedige vrouw die stijl en attitude omarmt.

Credits: Fête Impérial

Belgisch design

Met een succesvolle samenwerking van ondertussen twee jaar met Belgisch merk, Studio Clique breidt Fashion Club 70 z’n aanbod aan Belgische merken verder uit. Het duurde 20 jaar voordat het Belgische designerduo van Dreamcatcher hun eigen label opstartte. Maar de collecties maken het wachten meer dan goed. Met dromerige prints en elegante snit, kunnen de items gedragen worden zoals jij het wil, afgestemd op jouw stijl.

Ook Mardi Editions doet de stap naar wholesale dankzij Fashion Club 70. Uniek aan het merk is dat zij niet met seizoenen werken, wel met edities. Iedere maand lanceert het merk een nieuwe editie, in kleine hoeveelheden. Dit garandeert hoogwaardige kwaliteit en afwerking met een langdurige levensduur.

Credits: Mardi Editions

Italiaanse heritage

SOLOTRE, opgericht in 2015 door de familie Zanchi die al generaties lang actief is in de textielsector in de provincie Padua, voegt zich ook bij de merken van Fashion Club 70. SOLOTRE biedt dameskleding van onberispelijke kwaliteit; de stijl is minimaal, comfortabel, charmant en vrouwelijk.

Fashion Club 70 verwelkomt ook het Italiaanse merk Stella Jean. Stella Jean, die trouwens gekend staat als eerste zwarte Italiaanse ontwerpster, staat bekend om haar levendige prints en onberispelijke tailoring, geïnspireerd door haar diverse achtergrond. Ze zet zich in voor duurzame praktijken en sociale verantwoordelijkheid door traditionele en moderne mode te combineren. Stella Jean bevordert de interculturele dialoog door middel van mode.

Zuiderse verfijning en luxe

Het internationale merk Gizia is een van de pioniers van het concept van toegankelijke luxe. Gizia creëert collecties die een tijdloze stijl bieden en een high fashion visie omarmen dankzij de sterke, opvallende, verfijnde en vrouwelijke ontwerpbenadering. Gizia houdt het enthousiasme van modevolgers levend met haar capsulecollecties met beperkte oplage die worden gemaakt om het assortiment altijd up-to-date en innovatief te houden.

Fashion Club 70 is gevestigd in Antwerpen. Tot het wholesale merkenportfolio behoren al heel wat internationale mode en accessoire merken uit het mid-hoog merkensegment, zoals Joseph, Vince, Eleventy, Furla en Versace Jeans. Maar ook Fracomina, Coccinelle, Liu Jo en Michael Michael Kors zijn een vaste waarden tussen de meer dan 55 merken die de distributeur verdeelt.