Fashion for Good lanceert 'Closing the Footwear Loop' voor circulaire schoenen

Fashion for Good, het Amsterdamse platform voor duurzame mode-innovaties, lanceert vandaag het initiatief 'Closing the Footwear Loop'. Dit project richt zich op het oplossen van de circulaire problemen in de schoenenindustrie door 14 merken te verenigen. Het doel is het transformeren van het huidige lineaire productieproces – waarbij schoenen na gebruik vaak worden weggegooid – naar een circulair model, waarbij schoenen aan het einde van hun levensduur gerecycled of gerepareerd kunnen worden voor hergebruik.

Wereldwijd worden jaarlijks 23,8 miljard paar schoenen geproduceerd, samengesteld uit meer dan 60 verschillende materialen. Deze diversiteit maakt het moeilijk om schoenen efficiënt te sorteren, demonteren of recyclen. Daarnaast ontbreekt het vaak aan de juiste infrastructuur en circulaire ontwerpprincipes. Ongeveer 90 procent van de geproduceerde schoenen eindigt uiteindelijk op de vuilnisbelt.

Ondanks deze obstakels werken merken al aan innovatieve oplossingen, zoals geavanceerde materiaalkunde en terugnameprogramma’s, om circulaire schoenen mogelijk te maken. Het initiatief 'Closing the Footwear Loop' bundelt deze initiatieven en creëert een gezamenlijke aanpak voor verandering in de sector.

Een van de belangrijkste doelen van het project is het in kaart brengen van schoenenafval in Europa, samen met Circle Economy. Deze gegevens zullen inzicht geven in hoeveelheden, materialen, herbruikbaarheid en recyclingmogelijkheden van schoenen.

Katrin Ley, algemeen directeur van Fashion for Good, zegt: "Closing the Footwear Loop is onze meest ambitieuze poging tot nu toe om de manier waarop we schoenen ontwerpen, gebruiken en weggooien te herzien. Door 14 toonaangevende merken samen te brengen, pakken we niet alleen een uitdaging aan, maar leggen we de basis voor een systemische verandering."

De 14 deelnemende merken zijn: Adidas, Deichmann, Dr. Martens, Footwear Innovation Foundation (geaffilieerd met FDRA), Inditex, Lululemon, On, Otto Group, Puma, Reformation, Target, Tommy Hilfiger, Vivobarefoot en Zalando. Het project wordt ondersteund door ecosystempartners zoals The Footwear Collective, de Global Footwear Future Coalition (GFFC) en de Global Fashion Agenda.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een plan voor het ontwerpen van schoenen volgens circulaire principes. Dit plan biedt richtlijnen voor materiaalkeuze, duurzaamheid, reparatiemogelijkheden en verantwoord chemisch beheer.

Het project onderzoekt ook nieuwe technologieën voor het verwerken van schoenen aan het einde van hun levensduur. Door middel van proefprojecten en evaluaties wil het initiatief obstakels overwinnen en de acceptatie van circulaire schoenen in de industrie versnellen.