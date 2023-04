Fashion for Good lanceert digitale tool ‘om overgang naar duurzame mode-industrie te versnellen’

Fashion for Good lanceert vandaag een digitale tool: Dyestuff Library. Hiermee kunnen partners duurzame verfstoffen kiezen op basis van milieukenmerken voor commercieel gebruik, zo staat in het persbericht.

De bibliotheek moet de overgang van schadelijke chemicaliën naar duurzame opties versnellen door zichtbaarheid en toegang tot innovaties mogelijk te maken. Dyestuff wordt ondersteund door de partners van Fashion for Good: Adidas, Inditex, bonprix en Otto International (leden van de Otto group), Bestseller, Target, Patagonia, Paradise Textiles, Welspun, en nieuwste partner Shahi Exports, samen met andere ondersteunende stakeholders.

Binnen een jaar nemen vijftien geselecteerde innovaties op het gebied van kleurstoffen deel aan laboratorium- en proefprojecten. De kleurstoffen zullen uitgebreide conformiteits- en toxiciteitstesten ondergaan om te garanderen dat ze veilig zijn voor commercieel gebruik, zo is te lezen. Nadat het project is afgelopen, zal Fashion for Good de bibliotheek verder ontwikkelen met aanvullende vernieuwingen, materialen, stofconstructies, testmethoden en kleurmachines om innovatie binnen de mode-industrie mogelijk te maken.

“De verschuiving naar een duurzamere industrie gebeurt wanneer we bestaande kennis delen en toegang geven tot innovaties met elkaar”, schrijft Katrin Ley, Managing Director bij Fashion for Good. “Door samenwerking, en niet door concurrentie, zal de industrie echt kunnen transformeren. We zijn enthousiast over de lancering van ons Dyestuff Library-project, dat een uitgebreide bibliotheek zal maken die de hele industrie kan gebruiken.”