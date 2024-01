Fashion for Good onthult nieuwe strategie, transformeert museum in multifunctionele ruimte en co-working space

Fashion for Good gaat zich verder focussen op de toepassing en verspreiding van regeneratieve mode-innovaties. De nieuwe aanpak maakt ook dat het museum wordt omgetoverd tot een multifunctionele ruimte en een co-working space als onderdeel van de nieuwe strategie.

Het doel van de specialisering is het innovatieplatform versterken en de inspanningen op het gebied van merkinvoering, integratie van leveranciers, financiering en impactmeting te vergroten, zo schrijft Fashion for Good in een persbericht.

“In de afgelopen vijf jaar hebben circulariteit en innovatie in de mode-industrie een exponentiële groei doorgemaakt. Tegelijkertijd hebben mondiale uitdagingen zoals toegenomen macro-economische risico’s, de klimaatcrisis en veranderend beleid het landschap van de mode-industrie complexer gemaakt. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een kritische reflectie binnen Fashion for Good om ervoor te zorgen dat haar werk in de voorhoede van innovatie blijft en de transformatie van de industrie stimuleert.”

De nieuwe strategie zet vijf nieuwe pijlers op papier. Zo wil Fashion for Good een speciaal ‘Scaling Team’ opzetten om op maat gemaakte ondersteuning te bieden voor innovaties gericht op bovengenoemde facetten. Daarnaast wil het een ‘Strategic Supplier Programme’ lanceren en wil het merkpartners in staat stellen actie te ondernemen door multifunctionele innovatieagenda’s, -structuren en -processen te faciliteren en de investeringssteun op te voeren. Fashion for Good wil ook inzichten en kennis delen met het publiek over innovaties.

Voor nieuwe plannen moet vaak ruimte worden gemaakt. Dat doet Fashion for Good door afscheid te nemen van het museum dat vanaf juni 2024 haar deuren sluit, zo staat in het persbericht. De laatste tentoonstelling van het museum is opgezet als ‘een grote finale’ rond circulariteit. De tentoonstelling opent in de laatste week van januari. De lessen, collecties, tools en objecten van het museum worden gratis beschikbaar gesteld via een open digitaal platform op de website voor blijvend gebruik voor docenten, de culturele sector en het publiek.