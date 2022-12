Fashion for Good test composteerbare zakken voor verpakking van kleding en schoenen

Jaarlijks worden er ongeveer 180 miljard zakken geproduceerd die worden gebruikt voor het beschermen van kleding en schoenen tijdens opslag en transport. De zakken, vaak gemaakt van plastics, zorgen voor een hoge CO2-uitstoot tijdens de productie en worden relatief weinig gerecycled. Duurzaamheidsorganisatie Fashion for Good lanceert vandaag een pilotproject waarin composteerbare alternatieven voor de zakken zullen worden getest, zo is in een persbericht te lezen.

Voor het Home-Compostable Polybag Project (in het Nederlands: het Thuiscomposteerbare Polybag-project) werkt Fashion for Good samen met C&A en Levi Strauss & Co. Zij testen de komende tijd zakken ontwikkeld door TIPA Corp. en Greenhope, twee innovatieve bedrijven die bij Fashion for Good zijn aangesloten. Hun zakken zijn gemaakt van een combinatie van biomaterialen en petroleumgrondstoffen, en ontworpen om composteerbaar te zijn aan huis, of in gemeentelijke, industriële compostfaciliteiten.

Tijdens de pilot wordt getest of de zakken een werkbaar alternatief zijn voor de reguliere plastic zakken. Criteria zijn onder meer functionaliteit, impact, kosten en infrastructuur. De zakken worden op die vlakken vergeleken met de reguliere zakken.