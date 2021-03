Fashion Retail in 2021: Bereid je succesvol voor op de grote veranderingen in de branche

2020 was een lastig jaar voor de mode industrie. Door de lockdowns en maatregelen die plaatsvonden over de hele wereld, heeft COVID-19 een diepe impact gehad op mode retailers. Download het gratis booklet, lees meer over de trends van dit jaar, en hoe je jouw online marketingstrategie naar een hoger niveau kunt tillen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

De invloed van de pandemie op de mode industrie

Het was snel omschakelen, de verandering van werken op kantoor naar werken vanuit huis. Leuke outfits om op kantoor de show mee te stelen hebben plaatsgemaakt voor comfortabele outfits. Wat heeft dit voor invloed gehad op de mode industrie en op wat voor manier is de online marketing hierop aangepast?

3 onmisbare marketingtrends voor 2021

Waar gaat de toekomst van de mode industrie om draaien? Wij hebben drie belangrijke trends in kaart gebracht, waar jij direct je online marketingstrategie op kunt afstemmen.

Tips & tricks: verbeter je online zichtbaarheid, CTR, omzet en meer

Tot slot geven we je alle handvaten om eenvoudig alle informatie die je hebt gekregen te implementeren in jouw online marketingstrategie en daarmee jouw bedrijfsdoelen te behalen. Onderscheid je van de concurrentie en maak van 2021 een topjaar!