Fashion Software as a Service

Stel je eens voor, jouw dagelijkse fashion processen zoals design, productie, inkoop, verkoop, logistiek en financieel beheer op elke moment van de dag, overal ter wereld, via elk device realtime inzichtelijk en te managen.

Steeds meer fashion bedrijven kiezen voor flexibiliteit en gemak en maken gebruik van Software as a Service (SaaS) in tegenstelling tot traditionele softwareleveranciers. Geen ongemakken zoals het onderhoud van de software en het beheer van een server, maar online toegang tot een softwarepakket middels een cloud-verbinding.

Hieronder de voordelen van Software as a Service (SaaS) op een rij:

Gebruik middels een abonnement, géén hoge ontwikkelings- & investeringskosten.

De aankoop van software en licentiekosten zijn vaak een kostbare aangelegenheid. Bij een SaaS-abonnement betaal je daarentegen enkel voor de implementatie en het gebruik van de software. Het beheer en onderhoud van de software worden uit handen genomen.

Met een SaaS-model maak je gebruik van de software, zonder zorgen over het onderhoud ervan. Zo worden updates automatisch door de leverancier uitgevoerd. Ook levert de aanbieder support bij vragen. SaaS-oplossingen zijn schaalbaar.

Een Saas-model kan tussentijds opgeschaald worden waardoor organisaties kunnen meegroeien met de software en de kosten flexibel meebewegen naarmate de gebruikersbehoeften. Uitbreiding van functionaliteiten, koppelingen met externe software en verhoging van het aantal gebruikers kunnen snel en vrijwel direct worden gerealiseerd. Dus géén langdurige aanvraagprocedures, testfases en géén wijzigingen in de IT-architectuur. Makkelijke integratie met andere software.

Er is absoluut de mogelijkheid om andere software zoals een boekhoudprogramma of b2c-webshop te koppelen met SaaS. Dit gebeurt meestal via het gebruik van Application Programming Interfaces (API’s), een verzameling definities die software onderling laat communiceren. Het voordeel van SaaS is dat koppelingen met externe software niet telkens opnieuw ontwikkeld hoeven te worden. Nieuwe gebruikers kunnen direct gebruik maken van bestaande koppelingen. Toekomstbestendige software.

SaaS-leveranciers streven continu naar verdere optimalisatie van het systeem door constant in te spelen op de wensen en behoeften van de klant en marktontwikkelingen. Je bent dus altijd verzekerd van de meest up-to-date software. Overal, 24/7, via elk device beschikbaar.

Inloggen gebeurt vaak vanuit een webbrowser in een cloud-omgeving of voor sommige software zelfs via apps die informatie optimaal weergeven op mobiele apparaten. Je kunt direct aan de slag, wat vaak niet het geval is wanneer je traditionele software intern gaat hosten.

