Fashion stimuleert e-commerce groei in februari; tevredenheid van Fashion Shoppers met levertijd verbetert

AfterPay Insights, het onderzoeksplatform van ‘Buy Now, Pay Later’ service AfterPay - Arvato Financial Solutions, onderzoekt hoe e-commerce aankopen zich in 2020 en 2021 ontwikkelen in Nederland, Duitsland en Noorwegen. Vooral ook hoe consumenten winkelden in specifieke categorieën. Wat kwamen ze te weten over Fashion, de grootste online productcategorie van allemaal? Hoe tevreden zijn consumenten met de prestaties van webshops? En hoe heeft de tevredenheid van consumenten zich ontwikkeld over het afgelopen jaar? Maar nog belangrijker is: in hoeverre zijn Fashion Shoppers op dit moment tevreden met de prestaties van de webshops waar zij winkelen? Lees verder om erachter te komen!

Consumenten richten hun e-commerce-aankopen in februari op Fashion/Cosmetica, Voeding en Huis

AfterPay Insights ziet dat het aantal e-commerce aankopen en de fluctuaties grotendeels afhankelijk zijn van de mix van producten en diensten die consumenten afnemen. Zo bereikten de aankopen in entertainment en speelgoed een piek in november/december. Dit is vrijwel zeker het resultaat van het winkelen in kerstcadeaus en dat consumenten vanwege de feestdagen meer tijd thuis doorbrengen, waardoor ze een grotere behoefte hebben om vermaakt te worden. Maar na het hoogseizoen ziet AfterPay Insights dat aankopen in Fashion/Cosmetica, Voeding en Woning vooral e-commerce stimuleren in Nederland, Duitsland en Noorwegen.

Nederlandse consumenten verhogen hun aankopen in de categorieën Entertainment (Media/Elektronica en Sport/Knutselen/Spellen) tijdens het hoogseizoen en met Kerstmis. Maar dat aandeel daalt aanzienlijk in januari. De speelgoedaankopen dalen dramatisch in Nederland, van 16% van de Nederlandse consumenten die in december minstens één keer online speelgoed hebben gekocht tot 8% in februari. Een andere categorie die in het hoogseizoen een hoogtepunt bereikt, maar sindsdien is afgenomen, is Media (Boeken/Films/Games/Muziek), van 16% online shoppers in december naar 11% in februari. Categorieën in Nederland die in februari nog steeds consumenten naar online kanalen trekken, zijn Fashion/Cosmetica, Huishouden/Woningverbetering en Voeding/Gezondheidsproducten.

In Duitsland is hetzelfde patroon zichtbaar als in Nederland. Het aandeel consumenten dat minstens één aankoop doet in Entertainment (Media/Elektronica en Sport/Knutselen/Spellen) daalt aanzienlijk in januari, na een piek in aankopen in november en december - zoals vermeld vrijwel zeker als gevolg van kerstcadeaus kopen en vakanties. Vanuit dat perspectief bekeken dalen ook in Duitsland de speelgoedaankopen drastisch, van 15% van de Duitse consumenten die in december minstens één online speelgoedaankoop hebben gedaan tot 7% ​​in februari. En online aankopen in Media dalen van 20% online shoppers in december tot 15% in februari. Maar het aantal consumenten dat in februari Voeding/Gezondheidsproducten online koopt, neemt toe - dit omvat boodschappen, afhaalmaaltijden en gezondheidsproducten. En ook in Duitsland blijft Fashion een van de belangrijkste drijfveren voor de groei van e-commerce.

In Noorwegen daalt het aandeel consumenten dat minstens één aankoop doet in Sport/Knutselen/Spellen en Huishouden/Woningverbetering in januari aanzienlijk. De aankopen van Media/Elektronica nemen in januari ook af, maar niet zo dramatisch. Dit waren ook de grote categorieën die tijdens het hoogseizoen een sterke toename van het aantal klanten kenden. En net als in Nederland en Duitsland dalen speelgoedaankopen, van 7% van de Noorse consumenten die in december minstens één keer online speelgoed hebben gekocht, naar 3% in februari. Fashion/Cosmetica blijft in februari de motor van de Noorse e-commerce, gevolgd door aankopen in Voeding.

Tevredenheid van online Fashion Shoppers over de prestaties van webshops

Fashion/Cosmetica is de grootste online productcategorie – tussen de 30-35% van Nederlandse, Duitse en Noorse consumenten doet minimaal één maandelijkse aankoop in Fashion/Cosmetica. Als gevolg hiervan vormt deze categorie de verwachtingen van online shoppers in het algemeen. Dit is dan ook de reden dat AfterPay Insights analyseert hoe de tevredenheid van Fashion/Cosmetica Shoppers met webshops zich in de loop van de tijd ontwikkelt.

In april/mei 2020 (tijdens de ‘eerste golf’ van de pandemie en een daaropvolgende piek in online aankopen) zijn online Fashion/Cosmetica Shoppers in Nederland bijzonder ontevreden met het vermogen van webshops om producten op tijd te leveren. In september is de relatieve klanttevredenheid weer normaal. Naarmate het online winkelbestand van Fashion/Cosmetica en de aankoopvolumes in de herfst en het hoogseizoen groeien, neemt de tevredenheid van de consument over de levertijd af, maar niet zo veel als in april/mei - een opmerkelijke verbetering van webshops. De lagere verwachtingen van shoppers in Fashion/Cosmetica van snelle levertijden tijdens het hoogseizoen kunnen deze cijfers ook beïnvloeden. Maar dit effect is waarschijnlijk klein als men rekening houdt met het verschil in tevredenheidsniveaus tussen de twee momenten. Als 2021 aanbreekt worden Nederlandse online Fashion/Cosmetica Shoppers significant minder tevreden met zowel de beschikbaarheid van producten als de prijs waartegen producten worden aangeboden.

Online Fashion/Cosmetica Shoppers in Duitsland reageerden ook op het vermogen van webshops om producten op tijd te leveren in april/mei 2020. Maar in september is het enige aspect waar Duitse online fashion shoppers het meest tevreden met zijn in feite ‘snelle levertijd’. De tevredenheid neemt verder toe tijdens de eerste weken van het hoogseizoen (oktober-november) - naarmate het winkelbestand en de aankoopvolumes van Fashion/Cosmetica groeien. Sindsdien neemt de tevredenheid met de levertijd verder toe en blijft deze stijgen in januari en februari 2021.

En in Noorwegen wordt de tevredenheid van Fashion/Cosmetica Shoppers over de levertijd ook getroffen tijdens de ‘eerste golf’ en in het najaar - een patroon dat we ook zien in Nederland en Duitsland. Maar over het algemeen vertoont de tevredenheid van shoppers in Fashion/Cosmetica over webshops geen vergelijkbare dramatische verschuiving als in de andere twee landen. In Noorwegen daalt de tevredenheid met de levertijd niet in november en december. In plaats daarvan zijn Fashion/Cosmetica Shoppers in februari aanzienlijk meer tevreden met dit aspect. Een ander onderscheidend aspect voor Noorse Fashion/Cosmetica Shoppers is de hoge mate van tevredenheid met de lage prijzen online.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op AfterPay Insights - lees het hier .

