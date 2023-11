Fashion-tech start-up Candour.Digital ontvangt Tilburgse Impact Award

De Tilburgse fashion-tech start-up Candour.Digital is uitgeroepen tot vierde en laatste Impactmaker van het kwartaal van 2023. Candour.Digital neemt de Impact Award in ontvangst omdat de start-up bijdraagt aan de bewustwording en gedragsverandering onder consumenten met zijn digitale besturingssysteem voor circulaire mode.

Met het digitale besturingssysteem zorgt de start-up ervoor dat ieder kledingstuk een digitale kopie krijgt, zodat merken gemakkelijk reparaties, resale en recyclingdiensten kunnen aanbieden, schrijft Make it in Tilburg. Aan dat systeem zit ook een statiegeldsysteem gekoppeld dat als ‘beloning’ gezien kan worden.

Candour.Digital werkt bijvoorbeeld samen met New Optimist. “Daar hebben we een digitaal systeem voor ontwikkeld, waarbij via een QR-code in het label van een kledingstuk dit item kan worden gevolgd, vanaf het moment van verkoop tot het punt dat het kledingstuk gerecycled wordt tot nieuwe grondstof”, legt Haiko Huvenaars, een van de oprichters van de start-up, uit. Zodra klanten hun gekochte kledingstuk terug inleveren bij een van de New Optimist-verkooppunten krijgen zij het statiegeld terug. Per kledingstuk wordt maximaal tien euro gevraagd. Het statiegeld komt op de bankrekening van een onafhankelijke stichting terecht. “Zo krijgt de koper dat geld altijd terug, zelfs als het modemerk failliet gaat.”

De Tilburgse wethouder, Bas van der Pol, noemt de impact van een digitaal kledinglabel veelbelovend en inspirerend: “Tilburg wil in 2045 circulair zijn en als vernieuwende textielstad willen we als eerste versnellen in hergebruik van kleding en materialen. De nieuwe UPV-wetgeving maakt een hoogwaardige circulaire ‘stofstroom’ extra urgent. Dat Haiko en Lex als Tilburgse startup daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren is fantastisch. De impact die Candour.Digital met een innovatief digitaal kledinglabel kan maken is veelbelovend en inspirerend. Dit zou de kledingindustrie voorgoed kunnen veranderen. En dat allemaal vanuit Gebouw 90, onze nieuwe locatie voor startups in Spoorzone Tilburg.”

Candour.Digital is opgericht in 2020 door Haiko Huvenaars en Lex Raijmakers vanuit de filosofie om met circulaire mode en innovatieve technologie bij te dragen aan een betere wereld.