Fashioncheque verkozen tot fashion Giftcard van het Jaar 2021/22

Fashioncheque is [opnieuw] verkozen tot fashion Giftcard van het Jaar, zo meldt de Giftcard van het Jaar-verkiezing 2021/2022. De overall winnaar is de bol.com cadeaukaart, maakt de verkiezing bekend in een bericht op Linkedin.

Alle winnaars worden benaderd voor het overhandigen van de award, zo is in het bericht te lezen.

De Giftcard van het Jaar Verkiezing is een onafhankelijke consumentenverkiezing. BrancheVereniging Cadeaukaarten Nederland heeft een faciliterende rol, zo meldt Giftcard van het jaar op zijn website.

Fashioncheque, opgericht in 2008, is de grootste modecadeaukaart van Nederland. Er zijn meer dan tienduizend winkels en webshops aangesloten, onder wie Shoeby, Van den Assem, Van Tilburg Online, Guts & Gusto, BALR, Sidestep, H&M, Zalando, Hema, Ici Paris XL, Wehkamp, Only, Omodo, C&A, Bijenkorf, Nelson, Rituals, Foot Locker, Brandfield, Cowboysbag, Nikkie en Vero Moda. Het bedrijf heeft naast Nederland ook vestigingen in Duitsland en Zwitserland.

Fashioncheque is al zes keer verkozen tot ‘Giftcard van het jaar’ in de categorie fashion.