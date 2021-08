Fashionette AG behaalt omzetgroei van 24,9 procent in eerste halfjaar

Duitse e-tailer Fashionette AG heeft in het eerste halfjaar van 2021 een omzetplus van 24,9 procent behaald. Het bedrijf behaalde een omzet van 48,9 miljoen euro in de periode. Daarnaast rondde het bedrijf de overname van het Nederlandse bedrijf Brandfield af.

De brutowinst van het bedrijf kwam door een stijging van 11,3 procent neer op 18,3 miljoen euro. Het ebitda van het bedrijf ging echter van zwarte cijfers, naar rode. Fashionette AG leed een verlies van 48.500 euro, tegenover een winst van 2,8 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2020.

“In de eerste helft van 2021 hebben we een sterke groei gezien in zowel nieuwe als terugkerende klanten, wat heeft geleid tot de hoogste aantal actieve klanten in de geschiedenis van het bedrijf,” aldus CEO van Fashionette AG, Daniel Grieder, in het persbericht. “Onze gerichte uitbreiding van de selectie blijkt succesvol aangezien 75 procent van onze terugkerende klanten in het eerste halfjaar van 2021 producten uit tenminste twee verschillende categorieën hebben gekocht. Om onze klantervaring te verbeteren, ondersteunen we onze nieuwe logistieke partner met al onze middelen. Daarom zijn we positief dat we onze operationele en strategische doelen voor het laatste kwartaal van 2021 zullen behalen - de sterkste verkoopperiode van het jaar.”

Fashionette AG verwacht een omzetgroei van 40 procent jaar op jaar voor het gehele boekjaar 2021. Naar verwachting komt het ebitda ook weer in de zwarte cijfers, met een niveau tussen de 3,3 miljoen euro en 4,3 miljoen euro, aldus het bedrijf in het verslag.