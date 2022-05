Fashionette AG boekt in eerste kwartaal meer omzet, maar ziet EBITDA met 63 procent dalen

Fashionette AG, het moederbedrijf van Fashionette en Brandfield, lijdt verder verlies in Q1 van dit jaar, zo blijkt uit een kwartaalverslag. Met 294.000 euro in de min daalde de EBITDA (winst voor aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen) met 63,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf stond toen nog 180.000 euro in de min. Wel behaalde het bedrijf een omzetgroei van 54 procent, waardoor de omzet op 36 miljoen euro uitkwam dit kwartaal. Vorig jaar lag de omzet in Q1 nog op 23 miljoen euro.

Het aantal actieve bezoekers op de platformen Fashionette en Brandfield groeide met met 19,2 procent naar 984.000 bezoekers. In Q1 van vorig jaar lag dit aantal nog op 826.000. Het bedrijf zag het aantal nieuwe klanten minder hard groeien. Dit kwartaal kwamen er 161.000 nieuw klanten bij, een daling van 4,3 product tegenover dezelfde periode vorig jaar, toen het bedrijf nog 168.000 nieuwe klanten trok.

Het aantal bestellingen van Fashionette AG groeide in Q1 met 4,9 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In het eerste kwartaal van dit boekjaar werden 324.000 orders verstuurd (vorig jaar waren er dat 309.000). De gemiddelde orderwaarde steeg ook 4,9 procent naar 184 euro.

In boekjaar 2021 noteerde Fashionette een omzet van 134 miljoen euro, ruim 41 procent hoger dan een jaar eerder. Deze groei was toen vooral gedreven door een sterk vierde kwartaal, waarin de omzet met zestig procent steeg ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020. De EBITDA was over het gehele jaar 4,4 miljoen euro.

Met het naar buiten brengen van hun jaarverslag in maart jl. kondigde het bedrijf ook aan dat CEO Daniel Raab eind september van zijn rol zal afstappen. Wie er in zijn voetsporen treedt is nog niet bekendgemaakt.