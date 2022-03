Fashionette AG wacht positieve jaarresultaten en een nieuwe CEO

In het boekjaar 2021 behaalde online luxemodewinkel Fashionette AG een omzet van 134 miljoen euro, ruim 41 procent hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een voorlopige berekening van de jaarresultaten van het bedrijf. Tegelijk met de positieve cijfers komt het nieuws dat CEO Daniel Raab bij Fashionette zal vertrekken.

De omzetgroei bij Fashionette AG werd vooral gedreven door een sterk vierde kwartaal, waarin de omzet met zestig procent steeg ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020. De omzet nam verder toe door de overname van de Nederlandse e-tailer Brandfield. De EBITDA (winst voor aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen) was over het gehele jaar 4,4 miljoen euro.

"2021 was een van de meest veelbewogen en buitengewone jaren voor Fashionette,” aldus Raab in het persbericht. “Voor ons was 2021 het eerste volledige jaar als beursgenoteerde onderneming en het werd gekenmerkt door veel belangrijke strategische beslissingen. Bijvoorbeeld de succesvolle overname van Brandfield en de lancering van onze nieuwe productcategorie Beauty.”

Het team van Fashionette gaat het nieuwe boekjaar ‘met veel vertrouwen’ tegemoet, stelt Raab. “We zijn ervan overtuigd dat we met een grotere online penetratie en extra synergieën sneller zullen blijven groeien dan de markt en tegelijkertijd winstgevend zullen blijven." Voor 2022 verwacht het bedrijf een omzetgroei van tussen de 16 en 21 procent op jaarbasis, met een EBITDA van tussen de 5 miljoen en 7,5 miljoen euro.

CEO Daniel Raab verlaat Fashionette AG

Tegen de tijd dat het volgende jaarverslag gepubliceerd wordt, zal Raab zelf geen CEO meer zijn van Fashionette AG. Gisteravond kondigde hij aan zijn functie eind september ‘om persoonlijke redenen’ te zullen neerleggen, na ruim drie jaar bij het bedrijf. Raab de komende maanden helpen in de zoektocht naar een opvolger. "Stabiliteit is erg belangrijk in tijden van grote geopolitieke onzekerheid, dus ik wil ervoor zorgen dat de overdracht zo succesvol en soepel mogelijk verloopt", benadrukt Raab in een tweede persbericht.

Stefan Schütze, voorzitter van de Raad van Commissarissen, zegt de beslissing van Raab te ‘betreuren’. “Hij heeft een aanzienlijke impact gehad op het bedrijf. We willen Daniel bedanken voor zijn geweldige werk en kijken uit naar een voortzetting van de goede samenwerking en een vlotte overgang.”

Fashionette AG is van oorsprong een Duits bedrijf en heeft een focus op Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, maar is dus ook al enige tijd actief in Nederland en België. Het bedrijf verkoopt accessoires en beautyproducten van ruim vierhonderd verschillende luxemerken. Sinds dit jaar is het ook eigenaar van Brandfield, een Nederlandse online retailer van mode-accessoires.