Fashionette AG groeit met vijftig procent in eerste helft boekjaar, mede door consolidatie Brandfield

De omzet van Fashionette AG, moederbedrijf van online accessoirewinkels Fashionette en Brandfield, is in de eerste helft van boekjaar 2022 met vijftig procent gestegen. De omzet kwam uit op 73,4 miljoen euro. Het grote verschil met vorig jaar heeft deels te maken met de tussentijdse overname van Brandfield, zo schrijft het bedrijf in een persbericht.

Ten opzichte van de eerste zes maanden van het vorige boekjaar nam de omzet met 24,5 miljoen euro toe. En 20,6 miljoen euro daarvan werd gegenereerd door de consolidatie van Brandfield, dat vorig jaar nog niet op de halfjaarrekening werd meegenomen: de overname van het bedrijf werd op 1 juli 2021 afgerond, een dag na de afsluiting van de eerste helft van het boekjaar.

Door de overname van Brandfield groeide voornamelijk de omzet in de Benelux. Daar steeg de omzet van 3,7 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2021 naar 17,9 miljoen euro dit jaar. Daarmee steeg het omzetaandeel van de regio met 16,8 procentpunt naar 24,4 procent.

De winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en afboekingen (EBITDA) kwam uit op 491 duizend euro. Deze werd gecorrigeerd voor eenmalige kosten voor onder meer advies en het afwaarderen van aangetroffen verborgen voorraad; de gerapporteerde EBITDA was een verlies van ruim een miljoen. De gecorrigeerde EBITDA-marge lag met 0,7 procent iets lager dan vorig jaar, volgens Fashionette AG vooral te wijten aan de macro-economische omstandigheden, zoals de toenemende inflatie en de oorlog in Oekraïne.

Voor het volledige boekjaar verwacht Fashionette AG een omzet van tussen de 180 en 187 miljoen euro, een groei van 34 tot 40 procent ten opzichte van vorig jaar.