Fashionette AG noteert omzetdaling in Q1 als gevolg van schrappen beauty en smartwatches

Daar waar Fashionette AG nog een omzetgroei van 23 procent noteerde in boekjaar 2022, noteert het nu een omzetdaling van 8 procent in het eerste kwartaal van financieel jaar 2023, in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De daling is een gevolg van het beëindigen van de beauty- en smartwatchestak, zo schrijft Fashionette in een kwartaalverslag.

De omzet van het eerste kwartaal komt neer op 33,2 miljoen euro en ligt dus 2,9 miljoen euro onder het niveau van een jaar eerder. Ook de brutowinst kruipt naar beneden. In het eerste kwartaal van 2022 behaalde Fashionette een brutowinst van 14,8 miljoen euro, terwijl dat nu 13,1 miljoen euro is. Het aangepaste ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) bedraagt min een half miljoen euro.

Het is de modegroep wel gelukt om het aantal actieve klanten te groeien. Vergeleken met een jaar eerder steeg de waarde met tien procent tot 1,08 miljoen gebruikers.

In een vooruitblik op het gehele boekjaar verwacht Fashionette een omzetgroei van vijf tot acht procent.