Accessoires retailgroep Fashionette AG wil fuseren met The Platform Group, zo blijkt uit een persbericht. Het plan moet nog worden goedgekeurd door aandeelhouders van Fashionette. Hiervoor wordt een speciale vergadering in het leven geroepen die op 6 september dit jaar plaatsvindt.

The Platform Group nam in december 2022 aandelen over van Genui GmbH & Co., op dat moment de grootste aandeelhouder van Fashionette AG. Hiermee verwierf het een aandeel van 38,5 procent in Fashionette. Het belang is sindsdien vergroot tot 43,76 procent. The Platform Group heeft diverse platforms in het portfolio op het gebied van kleding, schoenen en accessoires, maar ook machines, auto’s en meubilair. Onder het portfolio vallen Envogue, Outfits24 en Shuhe24.

Na de fusie zouden de twee verder gaan onder de naam The Platform Group AG, zo blijkt uit het persbericht. “De fusie van de activiteiten van de twee bedrijven zal een nieuw bedrijf in de platformsector creëren dat winstgevend is, groeit in tal van sectoren en klaar is om de toonaangevende platformgroep in Europa te worden,” aldus Dominik Brenner, CEO van Fashionette en eigenaar van The Platform Group.