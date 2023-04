Verdere verandering bij Fashionette: Gaat inzetten op luxe modebranche

Fashionette AG ondergaat diverse veranderingen, zo blijkt uit een nieuw persbericht van de Duitse accesoires retailgroep. Recentelijk schrapte het al de beauty en smartwatches afdeling om kosten te besparen, nu maakt het bedrijf bekend zich verder te gaan focussen op de luxe modebranche.

Fashionette AG geeft in het persbericht aan de bedrijfsactiviteiten in het derde kwartaal van 2023 uit te breiden en het aanbod van luxe mode en luxe lederwaren te versterken. Het bedrijfsmodel wordt vervolgens verder opgezet als een Europees platform in de luxe modebranche.

“Bij Fashionette positioneren we ons nu duidelijk in het luxesegment. Bovendien hebben we aan het begin van het jaar onrendabele bedrijfsonderdelen gesloten,” aldus Dominik Brenner, de CEO van Fashionette AG, in het persbericht. “De nu gekozen platform strategie is een mijlpaal voor Fashionette. Enerzijds stelt deze ons in staat het luxe mode-segment in te stappen. Dit heeft het grootste groeipotentieel. Tegelijkertijd zijn er maar weinig concurrenten. Ten tweede kunnen we met de platform strategie op een schaalbare manier groeien in meerdere EU-landen, wat voorheen niet mogelijk was."

Fashionette geeft aan om in 2023 een ‘driecijferig’ aantal Europese leveranciers van luxegoederen op het platform te bundelen en de technische aansluiting te hebben gerealiseerd. In de praktijk betekent dit dat Fashionette AG streeft naar minstens honderd luxe accessoires leveranciers.

Fashionette herpositioneert naar de luxe modebranche

De aankondiging komt na een reeks van veranderingen bij Fashionette AG. De Duitse groep, dat ook de eigenaar is van het Nederlandse Brandfield, kreeg in juli 2022 een nieuwe CEO. Georg Hesse nam op dat moment het roer over bij de groep van Daniel Raab.

Hoewel de omzet bij de Duitse groep de afgelopen kwartalen op vergelijkbare basis bleef stijgen, ging de winst steeds verder omlaag. Afgelopen februari gaf Fashionette AG nog een winstwaarschuwing. Eerder verwachtte het bedrijf namelijk een aangepast ebitda (winst voor belastingen, rente, afschrijvingen en amortisatie) tussen de 1 miljoen en 4 miljoen euro. Uit de voorlopige cijfers bleek echter op dat moment dat het aangepaste ebitda uitkwam op 0,5 miljoen euro. Pas in mei dit jaar wordt het jaarverslag van Fashionette AG gepubliceerd en zal moeten blijven welke resultaten het bedrijf heeft behaald in 2022.

In maart kondigde het bedrijf aan dat het een streep zet door de beauty-afdeling in het kader van kostenbesparing. Deze afdeling had een laag verkoopvolume en zorgde voor een negatieve winstbijdrage. Deze aankondiging werd gevolgd door een tweede bericht in april waaruit bleek dat de smartwatch-divisie van Fashionette werd stopgezet. De omzet van deze divisie lag in de ‘single-digit miljoen euro’ en had eveneens een negatief effect op de winst.

Fashionette zet in op luxe en herpositioneert

De keuze om te focussen op het luxe segment komt na een periode waarin luxe modebedrijven booming zijn. Gedurende de pandemie kwam de luxe-industrie, ondanks enkele effecten van lockdowns, als winnaar uit de bus. Volgens onderzoekbureau McKinsey had dit meerdere redenen. Tijdens de pandemie bespaarden consumenten op uitgaven aan ervaringen en reizen en verschoven deze bestedingen naar sparen en luxe goederen. Toen de corona-restricties werden versoepeld, kozen consumenten voor ‘revenge spending’. Niet alleen de corona-spaartegoeden helpen mee bij de luxe-boom, ook de veranderde consument speelt een rol. Zo kiezen steeds meer consumenten om te investeren in kwaliteits items. Ze kiezen voor duurdere en van hogere kwaliteit items met het idee van duurzaamheid in het achterhoofd, maar zien het ook als een goede investering van hun geld omdat deze items vaak nog goed doorverkocht kunnen worden, aldus McKinsey.