Nieuwe CEO voor Fashionette AG: Georg Hesse neemt het roer over

Online luxemodewinkel Fashionette AG heeft een nieuwe CEO, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. Per 1 juli neemt Georg Hesse het stokje over van Daniel Raab . Raab zou oorspronkelijk tot eind september blijven, maar vertrekt nu toch eerder bij Fashionette: hij neemt op 30 juni afscheid.

Hesse is afkomstig van Thrasio, een bedrijf gespecialiseerd in het opkopen en opschalen van merken die verkopen op andere marktplaatsen, in dit geval specifiek op Amazon. Hesse was als vice-president verantwoordelijk voor de uitbouw van het bedrijf in Europa en India. Amazon is ook waar Hesse zijn carrière begon: hij was 16 jaar lang directeur binnen Amazon Duitsland. Tussen Amazon en Thrasio werkte Hesse als CEO van online reisbureau HolidayCheck Group AG.

Fashionette AG kiest CEO met veel ervaring in e-commerce

“Georg heeft aanzienlijke ervaring in e-commerce bij beursgenoteerde bedrijven en heeft consistent uitzonderlijke resultaten geleverd,” zegt Stefan Schütze, voorzitter van de Raad van Toezicht van Fashionette AG, in het persbericht. “Hij brengt een passie mee voor het bouwen van succesvolle teams en het creëren van een klantgerichte cultuur, terwijl hij innovatie stimuleert.”

Hesse gaat leiding geven aan Fashionette AG samen met COO en CTO Thomas Buhl. Zelf zegt Hesse ‘erg blij’ te zijn bij Fashionette AG te gaan werken. “Het potentieel is enorm en samen met Thomas Buhl en het gevestigde team zullen we het bedrijf met succes verder ontwikkelen.”

Fashionette AG is van oorsprong een Duits bedrijf en heeft een focus op Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, maar is dus ook al enige tijd actief in Nederland en België. Het bedrijf verkoopt accessoires en beautyproducten van ruim vierhonderd verschillende luxemerken. Sinds april 2021 is het ook eigenaar van Brandfield, een Nederlandse online retailer van mode-accessoires.