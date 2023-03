Fashionette AG zet beauty-afdeling stop in het kader van kostenbesparingen

Duits modebedrijf Fashionette AG zet een streep door de beauty-afdeling in het kader van kostenbesparingen, dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Het nieuws komt nadat het modebedrijf een winstwaarschuwing gaf in februari.

De beauty-afdeling zorgde voor een negatieve winstbijdrage en had een laag verkoopvolume, schrijft Fashionette. Het stopzetten van de beauty-tak zal in boekjaar 2023 definitief worden vastgelegd en er zal rekening worden gehouden met de verwachtingen van het boekjaar.

Fashionette zal op 28 april de definitieve resultaten van boekjaar 2022 delen en publiceert het jaarverslag op 15 mei. Bij het bekend maken van de definitieve resultaten worden ook de verwachtingen voor boekjaar 2023 bekend gemaakt.