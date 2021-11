FashionPower genomineerd voor “Deutscher Nachhaltigkeitspreis“

FashionPower is genomineerd voor de “Deutscher Nachhaltigkeitspreis”. Het Nederlandse modemerk neemt het op tegen vier andere genomineerden uit de textielindustrie.

De Deutscher Nachhaltigkeitspreis is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan bedrijven die, zo schrijft de organisatie op haar website, verandering stimuleren en de crisis gebruiken als een kans voor echte transformatie.

De vijf genomineerde tandems voor de German Sustainability Award Global Corporate Partnerships bestaan ​​elk uit een bedrijf gevestigd in Duitsland en een partner uit een ontwikkelings- of opkomend land, die succesvol samenwerken om de Agenda 2030 te implementeren en verantwoordelijkheid nemen in hun toeleveringsketens.

Al meer dan 20 jaar stelt FashionPower zich samen met haar partners in China tot doel om duurzame productieketens op het gebied van sport- en outdoorkleding te creëren en daarmee de meest positieve ecologische en sociale impact mogelijk te maken.

FashionPower streeft met haar partners naar een win-winsituatie waarin elke partner economische winsten behaalt en zo een passend salaris kan betalen, veilige banen kan creëren en overuren kan verminderen. Ook de ecologische (negatieve) effecten in het productieproces worden tot een acceptabel niveau teruggebracht door het verbruik van water en energie met 60% te verminderen, 70-80% minder chemicaliën te gebruiken en de CO2-uitstoot drastisch te verminderen:

De chemicaliën die normaal nodig zijn om sport- en outdoorkleding functioneel te maken, zijn nu vervangen door koolstof uit koffiedik en kokosnootschalen. Beide gerecyclede afvalproducten zorgen ervoor dat kleding ademend is, tot 90% van de geuren absorbeert en UV-bescherming biedt. Met behulp van deze methoden is het al mogelijk geweest om een ​​groot deel van de artikelen te vervaardigen uit gerecyclede of upcyclede materialen en door circulaire oplossingen in plaats van chemicaliën. Fossiele grondstoffen, met name ruwe olie, worden daarmee steeds minder gebruikt.

Op 9 november wordt de winnaar door de jury van de German Sustainability Award uitgeroepen en zal op 3 december tijdens een groot gala in Düsseldorf uitgereikt worden door dr.Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. www.nachhaltigkeitspreis.de

Over FashionPower

In 1897 startte Jan Nelemans, na een gedegen opleiding bij de trappisten monniken, zijn eigen tailoring business in Zundert. Het was het begin van een lange familietraditie in kleding. In 1949 werd de eerste winkel geopend en in de loop der jaren opende het merk in totaal 20 winkels door heel Nederland. FashionPower verkoopt mode voor het hele gezin, van sokken tot overjassen en een grote verscheidenheid aan outdoorkleding.

Als een echt familiebedrijf werkt de hele familie binnen het bedrijf en draait de dagelijkse gang van zaken om kleding en klanten. De huidige generatie, Reg en Ronald Nelemans, startte wat nu FashionPower is en kozen ervoor om functionele activewear, outdoorkleding en vrijetijdskleding te ontwerpen en te ontwikkelen.