Fashionracks werkt samen met bedrijven aan innovatieve retail producten

In 2017 is Atom-Retail het separate label Fashionracks gestart. Een creatief bedrijf dat streeft naar flexibele, innovatieve retail producten, gericht op de modemarkt. Samen met onze opdrachtgevers werken we aan de ontwikkeling en de presentatie van hun op maat gemaakte product.

Onze visie op retail? Flexibiliteit!

Het doel van Fashionracks is het realiseren van speciale, op maat gemaakte kledingrekken. Wij zijn van mening dat alle retailers en merken hun producten op een eigen creatieve manier moeten presenteren die aansluit bij hun visie.

De bedrijfsprocessen zijn zo ingericht dat afname, al vanaf 1 kledingrek, voor een eerlijke prijs mogelijk is. Door samen te werken met lokale leveranciers en het inzetten van onze eigen werkplaats in Haarlem zijn we ultiem flexibel. Elke dag zijn wij bezig met nieuwe producten en ideeën. Wij volgen onze klanten waar ze ons nodig hebben. In de praktijk is dit een groot deel van Europa, waaronder Nederland, België, Duitsland en sinds kort ook de Scandinavische markt.

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten vanaf het begin tot het eind betrokken zijn bij het proces. Het team gaat aan de slag met jouw persoonlijke aanvraag te vertalen naar een fysiek product. Dit kan gaan over kledingrekken, meubels, een winkelconcept of een volledig interieur.

Snel jouw ultieme kledingrekken zelf ontwerpen en bestellen? Dat is mogelijk met onze Fashionracks configurator!

Binnen 3 makkelijke stappen creëer je zelf je eigen rek door te kiezen uit een model, de juiste afmetingen en een eigen kleur. Staat jouw gewenste model of kleur er niet bij? Geen zorgen! We maken de kledingrekken ook naar jouw wensen geheel op maat.