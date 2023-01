Faslet, het digitale maatadvies bedrijf voor e-commerce die streeft naar 100% reductie van maat-gerelateerde retouren

Het is een veelvoorkomend probleem: Je bent online op zoek naar de perfecte jurk of een comfortabel overhemd, maar je twijfelt over je maat. Om alle twijfel weg te nemen, open je de maattabel. Probleem opgelost, zou je denken, alleen blijkt je onzekerheid door deze jungle aan cijfers en manier hoe je jezelf moet opmeten alleen maar toe te nemen. Het is geen geheim dat het met online shoppen vaak lastig in te schatten is hoe een product valt en daarom neemt het retourpercentage toe.

Hoewel het voor online-shoppers verre van ideaal is, maken veel e-commerce fashion retailers nog steeds gebruik van een maattabel. Mensen zijn dan bijna verplicht om een item in verschillende maten te bestellen en achteraf thuis een passessie te houden. De verkeerde maten worden dan weer teruggestuurd naar de retailer. Toch is er voor dit probleem een handige oplossing, wat ook nog eens leidt tot een betere CX (Customer-Experience), meer vertrouwen, minder vervuiling én minder kosten!

Wist je dat elke retourzending een ondernemer gemiddeld 12,50 euro kost. Bovendien zorgt elke retourzending voor een CO2-uitstoot die vergelijkbaar is met zo’n twee kilometer autorijden bron: NOS

De oplossing

Om dit probleem aan te pakken heeft Faslet een digitale maatadvies assistent ontwikkeld, die op basis van een innovatieve algoritme, data en AI (Artificial Intelligence), de klanten helpt bij het kiezen van de juiste maat. De shopper hoeft hiervoor alleen maar anoniem vragen te beantwoorden over de lengte, gewicht en leeftijd. Vervolgens wordt aan de hand van simpele plaatjes gevraagd naar de lichaamsvormen en niet geheel onbelangrijk, de verlangde fit. Je hoeft dus niks meer op te meten. Bovendien hoef je de vragen maar een keer te beantwoorden. Voor alle andere items van andere merken op de webshop word je door de digitale maat assistent automatisch geadviseerd van de juiste maat.

Als gevolg hiervan kun je zien dat het aantal retourzendingen tot wel 40% daalt, het vertrouwen van de consument en zo ook de conversie omhoog schiet!

Dankzij de digitale Size Me Up assistent van Faslet , hebben we in het eerste jaar alleen al een retouren vermindering behaald van 10% Roosenstein Wolke

Faslet

De start

Nederland werd 2 jaar geleden, tijdens de eerste golf van Covid, geïntroduceerd aan de maatadvies tool van Faslet door Robbert Hoogstraten en Ard Kortenoeven. De mannen hebben elkaar leren kennen in 2011, toen ze allebei nog werkzaam waren bij een bedrijf dat games ontwikkelt. Zowel hier als bij het opbouwen van Faslet stond het centraal om keuzes niet te maken op basis van een onderbuikgevoel, maar juist op data. Lekker zwart-wit. Ze draaien continue A/B testen om keuzes te onderbouwen en aanpassingen toe te passen, zodat de digitale maat assistent altijd up-to-date is met de noden en wensen van de klant en zo ook de retailer.

Tientallen fashion- en werkkleding webshops maken al gebruik van de digitale maat assistent oplossing zoals Shoeby, Proforto, Butcher of Blue, Les Soeurs, A fish named Fred, The Stone, Soccerfanshop, Male Lions, JHP Fashion, Harper and Yve en vele andere zijn al fan!

Faslet wil graag samenwerken met de online-kleding retailers waarbij retourzendingen een pijnpunt is, zodat ze weer een stapje dichter bij de duurzame missie komen om ervoor te zorgen dat elke Faslet-gebruiker altijd in een keer de juiste maat besteld.