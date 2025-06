Fast fashion: Komt er een einde aan juridisch onbereikbare merken?

Agathe Zajdela, advocaat intellectueel eigendomsrecht in de mode en expert bij de Franse Federatie van Dameskleding (FFPAPF), wijst op een belangrijk punt in het wetsvoorstel dat de milieu-impact van de textielindustrie moet verminderen. Dit wetsvoorstel is onlangs door de Senaat aangenomen. Het bevat een verplichting om een vertegenwoordiger in Frankrijk aan te stellen die fiscaal en juridisch verantwoordelijk is. Zo kan het bedrijf worden gedagvaard als het wordt veroordeeld.

Concreet bepaalt het wetsvoorstel dat een persoon die niet in Frankrijk is gevestigd, onderworpen is aan het beginsel van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dit is vastgelegd in artikel L. 541-10. Ter herinnering: dit artikel verplicht producenten, importeurs en distributeurs om consumenten essentiële informatie te geven. Bijvoorbeeld over de aard, het beheer en de verwijdering van afval van producten die op de markt worden gebracht.

Het wetsvoorstel is beperkt tot ultra fast fashion. Het richt zich op industriële en commerciële praktijken van producenten die de gebruiksduur of levensduur van nieuwe producten verkorten. Dit komt bijvoorbeeld door het op de markt brengen van veel verschillende artikelen of het gebrek aan stimulans om producten te laten repareren.

De noodzaak van een aanspreekpunt in Frankrijk voor naleving van de wet

Als de wet wordt aangenomen, moeten bedrijven die onder deze regeling vallen schriftelijk een vertegenwoordiger in Frankrijk aanwijzen. Dit kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. Die vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen rond uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

“Dit zou de straffeloosheid tegengaan van actoren buiten de Europese Unie, tegen wie gerechtelijke veroordelingen nu moeilijk uitvoerbaar zijn,” aldus de advocaat.

De regering en de rapporteur hebben aangekondigd dat zij het wetsvoorstel ter goedkeuring aan de Europese Commissie willen voorleggen. Dit gebeurt voorafgaand aan de gemengde paritaire commissie (een commissie waar zowel vertegenwoordigers van het bedrijfsleven als van het beroepsonderwijs in zitten), die in het najaar bijeenkomt om een besluit te nemen.