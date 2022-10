Fast Retailing Co. Ltd. noteert omzetgroei, mede door sterk internationaal herstel Uniqlo

Fast Retailing Co. Ltd., moederbedrijf van onder meer Uniqlo, Comptoir des Cotonniers en Helmut Lang sloot eind augustus het boekjaar af met een jaaromzet van 2,3 biljoen Japanse yen, omgerekend circa 16 miljard euro. Dat is 7,9 procent hoger dan een jaar eerder, zo blijkt uit het jaarverslag van het bedrijf. De operationele winst steeg met 19,4 procent naar ruim 297 miljard yen (2,1 miljard euro).

Het bedrijf zag in de nasleep van de coronapandemie ‘stabiel herstel’ in alle markten, met dank aan de terugkerende vraag naar kleding. Vooral Uniqlo kwam er internationaal weer goed bovenop. De omzet van Uniqlo, de cijfers in Japan niet meegerekend, steeg in het boekjaar 2022 met 20,3 procent naar 1,1 biljard Japanse yen, omgerekend circa 7,9 miljard euro. De operationele winst steeg met 42,4 procent naar 158,3 miljard yen, omgerekend 1,1 miljard euro.

De resultaten werden positief beïnvloed door het verzwakken van de yen ten opzichte van andere valuta in het afgelopen jaar, schrijft Fast Retailing. Tegelijkertijd behaalde Uniqlo internationaal ook sterkere resultaten in lokale valuta gerekend.

In Japan daalde de omzet van Uniqlo, onder meer omdat het bedrijf in de eerste helft van het jaar kampte met een tekort aan voorraden. Daardoor kwam de omzet aan het eind van het jaar uit op een min van 3,8 procent, met een totale omzet van 810,2 miljard yen (circa 5,7 miljard euro). De operationele winst steeg wel licht, met 0,6 procent naar 124 miljard yen (870 miljoen euro).

De andere merken van Fast Retailing, waar naast Comptoir des Cotonniers en Helmut Lang ook Gu, Theory, PLST, J Brand en Princesse Tam Tam onder vallen, haalden samen een jaaromzet van 369 miljard yen (2,6 miljard euro). Theory en Comptoir des Cotonniers zagen de verkoopcijfers beiden stijgen, terwijl Gu, dat goed is voor ongeveer tweederde van de omzet in deze categorie, een omzetdaling van 1,4 procent moest verteren. Ook deze werd gedeeltelijk veroorzaakt door een tekort in voorraad van sommige producten, als gevolg van vertragingen in productie en distributie.