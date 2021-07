Fast Retailing stelt jaarlijkse prognoses bij door tegenvallende resultaten

De Japanse retailgroep Fast Retailing verlaagde donderdag verschillende jaarprognoses wegens tegenvallende resultaten in het derde kwartaal en ontkent de rechten van mensen geschonden te hebben in zijn Chinese toeleveringsketens, dat meldt Frans nieuwsbureau AFP.

De Chinese retailgroep verwacht voor boekjaar 2020-2021 een bedrijfswinst van 245 miljard yen (1,89 miljard euro). Eerder was dat 255 miljard yen (1,96 miljard euro), zo is te lezen. Daarnaast verwacht Fast Retailing een jaaromzet van 2,15 miljard yen (16,5 miljard euro) te behalen. Dat is een stijging van zo’n 7 procent vergeleken met een jaar eerder. Het doel van de nettowinst wordt niet bijgesteld.

Fast Retailing maakte naast deze aankondiging ook de resultaten van de eerste negen maanden bekend. In het financieel rapport is te lezen dat de omzet van Global Brands daalde met 80,5 miljard yen (619 miljoen euro) in de eerste negen maanden van fiscaal jaar 2021. Het eerste halfjaar was voor Global Brands het minst gunstig. De omzet kwam voornamelijk binnen door Theory, een modemerk uit New York, die het derde kwartaal verbeterde. Echter bleef de omzet ver onder de verwachting van de Chinese retailgroep en was de impact van Covid-19 groter dan verwacht.