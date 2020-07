Fast Retailing voorspelt daling van 50 procent in jaarlijkse winst

Fast Retailing Co. Ltd, het Japanse moederbedrijf van Uniqlo, dat daarnaast onder andere ook de merken Theory en J Brand in zijn portfolio heeft, voorspelt een daling in de jaaromzet van 50 procent in zijn verslag voor het derde kwartaal. De omzet liep al met 3,3 procent terug in het eerste kwartaal van 2020. Daardoor verlaagde Fast Retailing de verwachtingen voor het financiële boekjaar al eerder, maar deze cijfers pakken nu nog lager uit als gevolg van Covid-19.

Door de coronacrisis moest Fast Retailing veel winkels tijdelijk sluiten. Winkels die wel open bleven, kregen te maken met kortere openingstijden. De omzet van de Fast Retailing Group over de negen maanden tot 31 mei 2020 daalde daardoor met 15,2 procent naar 1,5 biljoen yen (12,4 miljard euro) en het bedrijfsresultaat bedroeg 132,3 miljard yen (1 miljard euro), een daling van 46,6 procent.

Die daling is te zien in alle onderdelen van de modegroep. De winst van Uniqlo International daalde van maart tot mei met 45 procent, Uniqlo Japan daalde met 35,5 procent en modemerk GU zag een daling in de winst van 19 procent in deze periode. Global Brands dat bestaat uit de merken Theory, Comptoir des Cotonniers, PLST, Princesse tam.tam en J Brand daalde zelfs met 63,2 procent in het derde kwartaal.

Toch is er ook positief nieuws voor het bedrijf, want de verkoopcijfers van Uniqlo Japan trokken aan in juni, mede door de opening van twee nieuwe winkels in Tokyo, waarvan een de grootste flagship store in Japan is.