Uniqlo moederbedrijf Fast Retailing verlaagt verwachting voor financiële boekjaar

Omzet bij Fast Retailing Co. ltd., het moederbedrijf van onder andere Uniqlo, liep in het eerste kwartaal terug met 3,3 procent. Dit blijkt uit de gepubliceerde kwartaalcijfers. Het bedrijf behaalde een omzet van 623,4 miljard yen, omgerekend 5,1 miljard euro.

De winst liep in de periode dan ook terug met 10,5 procent, zo blijkt uit de cijfers. De afgenomen resultaten zijn volgens Fast Retailing te danken aan de afname aan winst bij Uniqlo Zuid-Korea en Uniqlo Hong Kong en een lagere winstverbetering bij Uniqlo Japan.

Met het oog op de lagere resultaten heeft Fast Retailing voor het boekjaar FY2020 verlaagd. Het bedrijf verwacht nu dat de omzet 60 miljard yen lager uitvalt en dat de operationele winst 30 miljard yen lager uitvalt. Aan het einde van het boekjaar verwacht het bedrijf nu een omzet van 2,4 biljoen yen (19,7 miljard euro) dankzij een stijging van 2,2 procent en een operationele winst van 245 miljard yen (2 miljard euro) door een afname van 4,9 procent.

Foto: Uniqlo Inès de la Fressange SS2020 collectie