Fast Retailing zet tóch activiteiten Uniqlo in Rusland stil

Uniqlo-moederbedrijf Fast Retailing Co., ltd. schort tóch tijdelijk de activiteiten van Uniqlo in Rusland op, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. Eerder deze week meldde het bedrijf nog dat het doorging in Uniqlo omdat het de mensen van Rusland niet het recht op kleding wilde ontzeggen.

"Terwijl we onze activiteiten van Uniqlo in Rusland door hebben gezet, is het ons duidelijk geworden dat we dit niet langer kunnen doen vanwege een aantal moeilijkheden. Daarom hebben we vandaag besloten om tijdelijk onze activiteiten te staken," aldus het statement. "Fast Retailing is sterk tegen acties van vijandigheid. We veroordelen alle vormen van agressie die mensenrechten schenden en het vredig bestaan van individuen bedreigen."

Fast Retailing geeft aan te hopen op de snelle terugkeer van vrede en stabiliteit.