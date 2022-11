Femmes du Sud verhuurt zakelijke kleding via Masterpiece

Modemerk Femmes du Sud gaat samenwerken met kledingverhuurplatform Masterpiece, dat maakt Femmes du Sud bekend via een persbericht. Het is vanaf 1 december mogelijk om zakelijke kleding van het merk via Masterpiece te huren.

Via Masterpiece kunnen consumenten op diverse manieren kledij huren. Men kan een pak huren voor bijvoorbeeld een sollicitatie en men kan een abonnement afsluiten om op maandelijkse basis kleding te huren. Vanaf 1 december biedt Femmes du Sud een compacte collectie aan via het platform, zo is te lezen. De collectie bestaat uit twee blazers en een broek in de kleuren zwart, donkerblauw, camel en naturel. Consumenten kunnen na de huur tevens het kledingstuk kopen.

Masterpiece verhuur sinds 2019 kleding aan vrouwen die houden van kleding en op zoek zijn naar variatie. Het huren van kleding kan online, maar ook middels een bezoekje aan de showroom in Den Haag. Femmes du Sud is een damesmodelabel in het middenhoog segment. De productie van het merk vindt plaats in Europa. In 2019 lanceerde het modelabel een zakelijke kledinglijn gemaakt van Italiaanse stoffen.