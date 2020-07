Ferragamo ziet verkoop met 60 procent dalen in tweede kwartaal

Salvatore Ferragamo heeft in een persbericht de cijfers voor het tweede kwartaal bekend gemaakt. De Italiaanse luxegroep is het hardst getroffen door de lockdown als gevolg van de pandemie en zag de verkoop in het tweede kwartaal met maar liefst 60 procent dalen. Het merk dat hun hoofdkantoor in Florence heeft rapporteerde een omzetdaling van 377 miljoen euro in de zes maanden tot aan juni.

In het eerste kwartaal van dit financiële boekjaar zag Ferragamo ook al een daling van bijna een derde van de omzet. De modegroep wijt de sterke omzetdaling niet alleen toe aan de eigen winkels van Ferragamo die tijdelijk moesten sluiten, maar ook aan annuleringen van orders door retailers. Op 30 juni 2020 telde Salvatore Ferragamo in totaal 643 verkooppunten wereldwijd, waaronder eigen winkels, franchisers en wholesale partners. Vooral de omzet van wholesale partners daalde met 75,7 procent sterk in het tweede kwartaal.

Alle product categorieën deden het in de eerste helft van 2020 slechter dan in dezelfde periode in 2019. Vooral de omzet van de parfums liet een grote daling van 66,6 procent zien als een gevolg van het verplicht sluiten van winkels in zowel de grote steden als op luchthavens. Toch lijkt er nu in juli weer een stijgende lijn in de omzet te zien in alle markten waar het merk actief is, maar vooral in China, Korea en Japan.