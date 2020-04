Kwartaalomzet Salvatore Ferragamo daalt met bijna een derde

Salvatore Ferragamo noteert in het eerste kwartaal van 2020 een flinke terugslag. De omzet van het modehuis liep in de eerste drie maanden van 2020 terug met 30,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo meldt de Italiaanse modegroep in een persbericht. Het gaat om een omzetdaling van 220 miljoen euro.

De Italiaanse modegroep merkt op dat de prestaties in januari nog solide waren, maar dat deze in februari en maart begonnen te verzwakken, eerst in Azië en vervolgens in Europa, Amerika en vervolgens de rest van de wereld. Het bestuur schrijft de verslechtering toe aan de verspreiding van het coronavirus, waardoor het merendeel van de Ferragamo-winkels gedwongen was te sluiten. In het eigen retailnetwerk leidde dat tot een omzetdaling van 28,6 procent. In de categorie wholesale was de omzetdaling groter: 33,7 procent. Dat had niet alleen te maken met teruglopende verkoopcijfers, maar ook met algehele annuleringen van orders door retailers, laat de modegroep weten.

De modegroep kondigd in het persbericht ook aan een interne commissie te hebben ingesteld voor het ontwikkelen, monitoren en ondersteunen van initiatieven om de coronacrisis het hoofd te bieden. Om wat voor initiatieven het gaat, wordt niet in het persbericht vermeld.