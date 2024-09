Fietsmodemerk AGU gered dankzij nieuwe investeerder

Nederlands fietsmodemerk AGU kan een nieuw hoofdstuk schrijven. Het bedrijf heeft een nieuwe eigenaar gevonden in EcoMotion. EcoMotion is de eigenaar van Qwic e-bikes. De nieuwe investeerder heeft er ook voor gezorgd dat de surseance door de rechtbank is ingetrokken.

AGU doorliep eerder dit jaar met succes een WHOA-procedure om oude schulden te herstructureren. De procedure had echter een extra voorwaarde waar op het laatste moment niet aan voldaan kon worden: financiering. AGU vroeg daardoor surseance van betaling aan, maar het bedrijf meldde al wel dat het met de aangestelde bewindvoerder onderzocht of het WHOA-akkoord alsnog gerealiseerd kon worden. Dit blijkt nu het geval dankzij EcoMotion, die aangeeft de komende jaren te blijven investeren in AGU. Het akkoord is nu dan ook geëffectueerd, zo is te lezen in het persbericht.

AGU vindt nieuwe eigenaar

Zowel het textielmerk AGU als de groothandelsactiviteiten van het bedrijf zijn overgenomen door EcoMotion. “Daardoor is de totale continuïteit en de werkgelegenheid gewaarborgd.” Het bedrijf bedankt de klanten, leveranciers en relaties voor het geduld en vertrouwen in de afgelopen periode. “Dat zij naast AGU zijn blijven staan wordt ontzettend gewaardeerd.”

AGU (Alkmaarse Groothandels Unie) is in 1966 opgericht. Het bedrijf ontstond door drie fietsfirma’s te combineren. Het bedrijf was in eerste instantie een leverancier voor fietsonderdelen, maar richtte zich later op kleding en accessoires voor op de fiets. Zo maakte het furore met regenpakken, maar linkte het zich ook aan de topsport.