Fila Holdings verandert naam in Misto Holdings

Het Zuid-Koreaanse bedrijf Fila Holdings verandert zijn naam in Misto Holdings om zijn positie "als een wereldwijd merkportfolio-bedrijf" te versterken.

In een verklaring meldt het bedrijf dat het vond dat Fila Holdings "sterk geassocieerd" werd met het sportkledingmerk Fila, wat heeft geleid tot een "beperkte perceptie" van zijn bredere portfolio en wereldwijde merkmanagementrol.

Naast Fila beheert de groep een divers scala aan merken, waaronder de premium golfmerken Titleist, FootJoy, Scotty Cameron, KJUS en Vokey.

Onder de nieuwe naam Misto Holdings is het bedrijf van mening dat de naam "beter aansluit" bij zijn strategische portfolio-aanpak, terwijl ervoor wordt gezorgd dat alle merken onder zijn paraplu hun onafhankelijkheid en unieke identiteit behouden.

De naam Misto is afgeleid van het Italiaanse woord voor "harmonie", "mix" en "diversiteit" en "symboliseert de wereldwijde merkportfolio van het bedrijf".

Misto Holdings wil een wereldwijd merkportfolio-bedrijf worden

Misto Holdings-logo Credits: Misto Holdings

Het bedrijf voegt eraan toe dat de naamswijziging een "vernieuwde visie voor toekomstige groei" vertegenwoordigt en heeft vier kernwaarden geïntroduceerd om het te leiden: Synergetisch; Versterkend; Veerkrachtig; en Verantwoordelijk.

Deze waarden weerspiegelen zijn toewijding "aan het creëren van synergieën tussen merken, het omarmen van nieuwe kansen en het uitbreiden van zijn zakelijke reikwijdte op de wereldmarkt".

De nieuwe bedrijfsidentiteit van het bedrijf wordt vastgelegd in de slogan 'Redefining Boundaries' (Grenzen Herdefiniëren), wat volgens het bedrijf "zijn focus op innovatie en groei binnen zijn portfolio signaleert".

Om zijn nieuwe bedrijfstransformatie te versterken, heeft Misto Holdings ook een vernieuwde officiële website gelanceerd die zal dienen als een belangrijk communicatieplatform en voortdurend updates en relevante informatie zal verstrekken via verschillende kanalen aan klanten en stakeholders.

Geun-Chang (Kevin) Yoon, CEO en president van Misto Holdings, zei: "Fila Holdings heeft in de loop der jaren zijn identiteit als een wereldwijd merkportfolio-bedrijf verstevigd. Nu, door onze naam te veranderen in Misto Holdings, openen we nieuwe mogelijkheden voor groei.

"We zullen kansen voor synergieën tussen onze dochterondernemingen en merken onderzoeken."

Misto Holdings, voortkomend uit het sportkledingmerk Fila, opgericht in Italië in 1911, verwierf de wereldwijde activiteiten van Fila in 2007 en werd in 2010 een beursgenoteerde entiteit op de Koreaanse aandelenmarkt. In 2011 breidde het bedrijf verder uit met de overname van Acushnet Holdings Corp., de thuisbasis van premium golfmerken zoals Titleist, FootJoy, Scotty Cameron, Kjus en Vokey.