FIOD onderschept tienduizend paar nep-Nikes in Alphen aan den Rijn

De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) heeft tienduizend paar vervalste Nike-schoenen aangetroffen in loodsen in Alphen aan den Rijn. Dat melden nationale media, waaronder Nu.nl. De loodsen werden doorzocht omdat er aanwijzingen waren dat hier illegale handel in nep-merkkleding en zou plaatsvinden. In het kader van het onderzoek werd woensdag al een 37-jarige verdachte aangehouden. Volgens de FIOD telt het handelsnetwerk meer mensen, en is het al enkele jaren actief.

Merken van kleding en schoenen worden in Nederland auteursrechtelijk beschermd. De FIOD is verantwoordelijk voor het opsporen van fraude op dit gebied en het verzamelen van bewijsstukken.