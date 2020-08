Flink minder flexwerkers door coronacrisis

Het volume van de flexbranche daalt dit jaar met ongeveer twintig procent, zo blijkt uit cijfers van ING. Een belangrijke oorzaak daarvan is de coronacrisis. In sectoren die hard worden geraakt door de crisis zijn flexwerkers vaak de eersten die ontslagen worden. In de mode- en culturele sector werken veel flexwerkers, evenals in de horeca en de luchtvaart.

Tijdens de vorige crisis, in 2009, daalde het volume van de flexbranche met 13 procent aanzienlijk minder hard. Het hogere percentage in 2020 laat zich volgens ING ook verklaren door de een krappe arbeidsmarkt in het eerste kwartaal van het jaar, waardoor het voor bedrijven moeilijker was om vast personeel te vinden, en door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020. Deze wet maakt flexwerkers duurdere arbeidskrachten.

ING verwacht wel dat de flexbranche zich in 2021 weer zal herstellen. “Hoewel de flexbranche hard is geraakt door de coronacrisis, kan de sector ook weer snel herstellen als de economische groei aantrekt”, aldus Katinka Jongkind, econoom bij het ING Economisch Bureau. “Bedrijven huren bij groei veelal eerder flexibel personeel in dan dat ze direct vast personeel in dienst nemen, zeker gegeven de huidige onzekerheden. Een hogere prijs nemen ze op de koop toe.”