Flinke omzet- en winststijging voor moederbedrijf Uniqlo in eerste financiële halfjaar

Fast Retailing Co., Ltd., het moederbedrijf van onder andere Uniqlo, heeft in het eerste financiële halfjaar een omzet- en winstplus behaald. De omzet steeg met 20,4 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig boekjaar en de operationele winst toonde een toename van 16,4 procent.

In concrete aantallen gaat het om een omzet van 1,4 biljoen Japanse Yen (omgerekend 10 miljard euro). Het operationele resultaat kwam neer op 220,2 miljard Japanse Yen (omgerekend 1,5 miljard euro).

Fast Retailing Co., Ltd. is de eigenaar van onder andere Uniqlo, Gu, Theory, Comptoir des Cotonniers, PLST, Helmut Lang, J Brand en Princesse Tam Tam. Uniqlo brengt verreweg het meeste op voor de Japanse groep. In thuisland Japan was Uniqlo goed voor een omzet van 495,1 miljard Japanse Yen door een stijging van 11,9 procent in de periode. In euro’s komt dit neer op 3,37 miljard euro. De omzet buiten Japan ligt echter nog veel hoger, namelijk op 755,2 miljard Japanse Yen (omgerekend 5,1 miljard euro). Dit behaalde het merk dankzij een stijging van 27,3 procent in vergelijking met de periode vorig jaar.

Het merk GU bracht Fast Retailing een omzet van 145,5 miljard Japanse Yen (992 miljoen euro) op dankzij een stijging van 18,5 procent jaar-op-jaar. De overige merken van Fast Retailing pakt de groep samen in het financiële verslag. Onder de noemer ‘global brands’ rapporteert de groep een omzet van 70,2 miljard Japanse Yen, zo’n 478,5 miljoen euro. Deze groep noteerde een omzetstijging van 19,1 procent.