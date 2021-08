Flinke omzetdaling voor New Look in boekjaar FY21, goede start van FY22

Brits modebedrijf New Look Retail Holdings Limited heeft in het boekjaar 2021 de omzet met een kleine 400 miljoen pond af zien nemen. De omzet kwam uit op 542,2 miljoen pond (637,2 miljoen euro) in het boekjaar.

Het boekjaar FY21 was een interessante voor New Look. Het bedrijf vroeg een CVA-procedure aan en zorgde voor een financiële herkapitalisatie. Aangezien deze procedures zijn afgerond, schrijft New Look Retail Holdings Limited dat het nu een sterke fundering heeft voor toekomstige groei. De netto schuld werd verlaagd van 443 miljoen pond naar 72,3 miljoen pond (520,5 miljoen naar 84,9 miljoen euro).

Het boekjaar 2022 had een goede start, aldus het modebedrijf in het verslag. De omzet steeg in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder met 181,7 procent. Het bedrijf kon profiteren van de heropening vanaf april 2021 waarbij sterke conversie het lagere aantal bezoekers kon compenseren.