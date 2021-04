Flinke omzetgroei voor LVMH in eerste kwartaal

Luxeconcern LVMH heeft een goede start van het financiële jaar gehad, zo blijkt uit het kwartaalverslag van het bedrijf. De omzet maakte een sprong van 30 procent in vergelijking met de omzet van het eerste kwartaal van het voorgaande boekjaar. In totaal kwam de omzet neer op 13,9 miljard euro. Vooral de mode-tak van het luxeconcern deed het goed.

LVMH is eigenaar van diverse modehuizen, maar heeft ook business takken in sieraden en horloges, parfum en cosmetica en alcoholische dranken. De modetak rapporteert een omzetstijging van 52 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. Zelfs in vergelijking met het hetzelfde kwartaal maar dan voor de pandemie, in 2019, was de omzet 37 procent hoger. Uiteindelijk werd een bedrag van 6,7 miljard euro bereikt en blijft de modetak veruit het meeste geld opbrengen voor LVMH.

LVMH licht diverse modehuizen uit in het kwartaalverslag. Zo deden Louis Vuitton en Christian Dior het uitzonderlijk goed aan het begin van het boekjaar. Daarnaast worden Fendi, Loro Piana, Celine, Loewe en Marc Jacobs genoemd als bedrijven met goede resultaten. Over de exacte omzetcijfers van de modehuizen wordt niet gecommuniceerd.

Wanneer de resultaten van LVMH vergeleken worden met het eerste kwartaal van 2019, ligt de omzet 8 procent hoger. Bijna alle businesstakken leverden betere resultaten dan in de eerste drie maanden van 2019.