Flinke winstwaarschuwing bij Primark

De winst van Primark krijgt naar verwachting in het huidige boekjaar een flinke klap. Het moederbedrijf van de keten, Associated British Foods plc, geeft dan ook een winstwaarschuwing.

Waar vorig jaar de operationele winst neer kwam op 913 miljoen pond (1 miljard euro) voor het gehele financiële jaar, verwacht de keten nu dat deze tussen de 300 en 350 miljoen pond uitkomt. Omgerekend is dit tussen de 332 miljoen euro en 388 miljoen euro. Het is een daling van minimaal 62 tot 68 procent.

Inmiddels zijn bijna alle winkels van Primark weer geopend. De winkels gingen dicht vanwege de huidige pandemie en de corona-maatregelen in diverse landen. In Oostenrijk gingen als eerste de winkels open, gevolgd door Nederland op 6 mei en België op 11 mei. De laatste acht winkels die nog gesloten zijn, in de Verenigde Staten en Schotland zullen naar verwachting op korte termijn ook open.