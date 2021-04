FNG betaalt 100 miljoen aan oud eigenaar van Ellos Group

Belgische modegroep FNG NV belooft Nordic Capital 100 miljoen euro te betalen, zo meldt FNG Nordic (het huidige bedrijf achter de Ellos, red.) in een statement. Nordic Capital verkocht in 2019 e-commerce groep Ellos aan FNG en had nog 100 miljoen euro te goed.

Nordic Capital begon na het faillissement van bijna de gehele FNG groep een arbitrageprocedure tegen FNG. Afgelopen zomer bleef alleen FNG NV overeind met daarin Ellos. Ellos was in het afgelopen boekjaar goed voor 317 miljoen euro, zo blijkt uit het statement. FNG en Nordic Capital zijn overeengekomen dat er 60 miljoen euro wordt betaald als onderdeel van de koopsom die nog openstond en 40 miljoen euro voor openstaande vorderingen met betrekking tot de overname documenten.

Nu Nordic Capital wordt terugbetaald wordt door FNG, heeft het bedrijf de Kamer van Koophandel in Stockholm gevraagd de arbitrageprocedure te stoppen. “Met deze overeenkomst zijn alle geschillen tussen FNG, FNG Nordic en de voormalige eigenaren van de Ellos Group nu opgelost,” aldus het statement.

Als onderdeel van de overeenkomst zal er ook een strategische ‘review’ plaatsvinden om Ellos te voorzien van de best mogelijke opzet, kapitaalstructuur en mogelijkheden voor de toekomst’. De overeenkomst tussen de diverse partijen moet nog wel goedgekeurd worden door de Belgische rechtbank. Deze goedkeuring komt naar verwachting binnen twee weken, aldus het statement.

De overeenkomst is een van de vele stappen rondom het faillissement van bijna de gehele FNG groep. Vorige jaar legden de banken van FNG een claim op Ellos. ABN Amro, Belfius, BNP Paribas en ING pogen op die manier het geld dat ze ooit aan FNG leenden via Ellos alsnog te incasseren. Het zou gaan om een vergoeding ter waarde van 200 miljoen euro.

Begin april bleek nog dat FNG mogelijk al jaren met cijfers sjoemelde. Uit een onderzoeksrapport blijkt dat de groep mogelijk sinds 2018 al investeerders misleidde met foutieve cijfers.