‘FNG vraagt faillissement aan’

Voor het Belgische modebedrijf FNG lijkt het einde nu toch echt in zicht. De drie vennootschappen FNG nv, FNG Finance Belgium bv en FNG Beheer NL bv zullen vrijdagochtend een faillissement aanvragen. Dat blijkt uit een persbericht in handen van verschillende media, waaronder De Tijd. De toekomst van FNG hing af van online moderetailer Ellos, haar enig overgebleven dochterbedrijf: dat zou naar de beurs gaan of verkocht worden om FNG te redden, zo was het plan. Maar dat is mislukt.

FNG nam Ellos in 2019 over van investeringsmaatschappij Nordic Capital. De Zweedse keten was de laatste grote toevoeging aan het portefeuille van FNG, dat destijds onder meer de ketens Bantano, Fred & Ginger, CKS, Claudia Sträter, Expresso en Steps omvatte. De afgelopen jaren stortte FNG in elkaar, in wat uiteindelijk een fraudezaak bleek. Van het portefeuille bleef uiteindelijk alleen Ellos nog over.

Het lukte FNG in de tussentijd niet om de volledige overnameprijs van Ellos af te betalen: het bedrijf heeft tot op de dag van vandaag honderd miljoen euro schuld bij Nordic Capital. FNG hoopte die schuld te kunnen inlossen, en zichzelf aan de kraag omhoog te trekken, door Ellos naar de beurs te brengen of te verkopen. Maar ‘de opbrengst van een eventuele beursgang of een verkoop van Ellos Group zou intussen intussen fors lager liggen dan wat nodig is om schuldeisers terug te betalen en de duurzame doorstart mogelijk te maken,’ zo citeert De Tijd uit het persbericht.

Geen opties meer voor FNG, faillissement ‘enige oplossing’

De bestuurders van FNG kiezen er nu voor het bedrijf failliet te laten gaan. Iets anders zit er niet op, zo schrijven ze. “Langer wachten zou leiden tot bijkomende kosten waarvoor momenteel geen middelen zijn. Bovendien blijft het ook met bijkomende financiering niet mogelijk om binnen het kader en de timing van de dading een faillissement te vermijden.”

Voor FNG wordt bij een faillissement een curator aangesteld. Naar verwachting wordt het bedrijf geliquideerd. Wat dat voor aandeelhouders en schuldeisers betekent is nog niet duidelijk, maar waarschijnlijk niet veel goeds.